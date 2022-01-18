بطولة إنكلترا: كونتي متفاجئ من تأجيل المباريات بسبب الإصابات البدنية

غلين كيرك ايكيماج/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أعرب المدرب الايطالي أنتونيو كونتي الثلاثاء عن استيائه من قرار رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم إرجاء مباراة فريقه توتنهام ضد ضيفه أرسنال في دربي شمال لندن الاحد الماضي.

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وكانت الرابطة وافقت على طلب أرسنال إرجاء مباراته لعدم قدرته على توفير 13 لاعبًا وحارس مرمى بسبب العديد من الاصابات، أكانت بدنية أو بفيروس كورونا او الايقاف او انشغال بعض اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وبات لتوتنهام أربع مباريات مؤجلة في الدوري في الشهرين الاخيرين.

عانى سبيرز من تفشي فيروس كورونا في صفوفه في كانون الاول/ديسمبر الفائت ورأى كونتي أن كوفيد-19 يجب أن يبقى السبب الوحيد لتأجيل المباريات.

قال كونتي على هامش المباراة المؤجلة ضد المضيف ليستر سيتي الاربعاء "أعتقد أنه إذا قررت رابطة الدوري الممتاز تأجيل المباريات بسبب الإصابات البدنية، فهذا يعني أنه ربما يتعين عليها محاولة جدولة المباريات بطريقة أفضل وتقليل (عددها)".

وتابع "هذه المرة الاولى في حياتي التي أرى فيها بطولة تؤجل مباريات بسبب الإصابات البدنية. إنه أمر غريب جدًا وأنا متفاجئ".

وكان توتنهام أعرب عن استيائه في بيان جراء قرار التأجيل الذي اتخذ قبل قرابة 24 ساعة فقط من صافرة البداية.

تأجلت 22 مباراة في المجمل في الدوري الانكليزي الممتاز خلال الشهرين الاخيرين ما يهدد بزحمة مباريات في الاشهر الاخيرة من الموسم لتعويضها.

وأضاف مدرب إنتر السابق "أعتقد أنه عندما يسمح الوضع باللعب، يجب أن نلعب. لا أن نؤجل بسبب إصابات بدنية او بسبب انشغالات دولية".

وتابع "أعتقد أنه لدينا مشكلة كبيرة لحلها وهي كوفيد، وهي السبب الوحيد الذي يسمح بالتأجيل، لا لأسباب أخرى".

وختم مدرب تشلسي السابق "صراحة إنها المرة الاولى في حياتي - ولديّ خبرة في كرة القدم - أرى هكذا نوع من القرارات. إنها غريبة جدًا".

ويحتل توتنهام المركز السادس في الـ"برميرليغ"، على بعد أربع نقاط من وست هام صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، لكنه خاض أربع مباريات أقل.

© 2022 AFP