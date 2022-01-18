عرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم للمرة الأولى في دبي

جوزيبي كاكاشي ا ف ب

صورة مؤرخة في 17 كانون الثاني/يناير 2022 للماسة "إنيغما" عند عرضها في دبي

دبي (أ ف ب) – عرضت أكبر ماسة مقطوعة في العالم للمرة الأولى في دبي الاثنين قبل بيعها، فيما يتوقع أن يصل سعرها إلى خمسة ملايين دولار.

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ويعتقد أن الماسة السوداء النادرة التي يطلق عليها "إنيغما" (لغز) تكوّنت عندما ضرب نيزك أو كويكب الأرض قبل أكثر من 2,6 مليار عام، كما شرحت متخصصة المجوهرات في دار سوذبيز للمزادات صوفي ستيفنز.

وهذه الماسة التي يبلغ وزنها 555,55 قيراطا، لم يعرضها مالكها الذي لم يكشف اسمه خلال العشرين عاما الماضية، لكنّ خبراء حولوها إلى جوهرة ذات 55 وجها.

أما تصميمها فمستوحى من رمز القوة والحماية في الشرق الاوسط "الخمسة" أو الكف.

وقالت ستيفنز عن هذه الجوهرة المدرجة في موسوعة غينيس كأكبر ماسة مقطوعة في العالم "إنها مختلفة جدا".

وبعد عرضها في دبي، ستنقل "إنيغما" لتعرض في لوس أنجليس ولندن قبل بدء المزاد عليها عبر الإنترنت في 3 شباط/فبراير ولمدة سبعة أيام.

وأشارت ستيفنز إلى أن ما أطلقت عليه سوذبيز "عجيبة كونية" قد تذهب إلى مزايد بعملة البيتكوين موضحة "نحن نقبل العملات المشفرة لشراء الماس، وهو ما فعلناه لأحجار كريمة أخرى".

والعام الماضي، بيعت في هونغ كونغ الماسة كي 10138 مقابل 12,3 مليون دولار دفعت بالعملة المشفرة.

© 2022 AFP