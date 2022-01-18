كأس ألمانيا: خروج دورتموند حامل اللقب أمام سانت باولي من الدرجة الثانية

فابيان بيمر تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو سانت باولي من الدرجة الثانية يحتفلون بفوزهم على بوروسيا دورتموند حامل اللقب في الدور ثمن النهائي من كأس ألمانيا لكرة القدم في هامبورغ في 18 كانون الثاني/يناير 2022

برلين (أ ف ب) – أقصي بوروسيا دورتموند حامل اللقب من الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا لكرة القدم بسقوط مدو 1-2 أمام مضيفه سانت باولي من الدرجة الثانية الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

ولحق دورتموند ببايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي (20) الذي كان قد ودع المسابقة من الدور الثاني بخسارة مدوية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في تشرين الاول/أكتوبر الفائت.

وستشهد المسابقة تتويج بطل جديد للمرة الاولى منذ أن فاز بها أينتراخت فرانكفورت في 2018.

وفي السنوات العشر الاخيرة، سيطر بايرن ودورتموند على اللقب، بتتويج الاول خمس مرات (2013، 2014، 2016، 2019 و2020) والثاني ثلاث مرات (2012، 2017 و2021)، خرقهما فولفسبورغ عام 2015 وأينتراخت فرانكوفرت 2018.

وسيشهد الدور ربع النهائي غياب بايرن ودورتموند للمرة الاولى منذ موسم 2006-2007.

وتقدم سانت باولي سريعًا عبر التوغولي إتيان أمينييدو (4) قبل أن يسجل البلجيكي أكسيل فيتسل هدف عكسي مضاعفًا تقدم أصحاب الارض قبل الاستراحة (40).

حاول فريق المدرب ماركو روزه العودة الى المباراة في الشوط الثاني، إلا أنه اكتفى بركلة جزاء نفذها نجمه النروجي إيرلينغ هالاند (58) الذي يضغط عليه النادي لاتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ويرتبط هالاند البالغ من العمر 21 عامًا مع دورتموند حتى عام 2024، لكن عقده يتضمن بندًا جزائيًا يسمح له بالرحيل في نهاية هذا الموسم مقابل حوالي 80 مليون يورو (91 مليون دولار) وسط رغبة العديد من الاندية في ضمه.

وبلغ بوخوم دور الثمانية بفوزه 3-1 على ماينتس.

وتأهل هامبورغ من الدرجة الثانية الى الدور ربع النهائي بعد فوز دراماتيكي بركلات الترجيح (5-4) على مضيفه كولن من الدرجة الاولى.

وانتهى الوقت الاصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي. وظن هامبورغ أنه حسم التأهل باكرًا في الشوطين الاضافيين بعد أن سجل له روبرت غلاتزيل هدف التقدم في الدقيقة 92.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، تحصل كولن على ركلة جزاء ليسجل الفرنسي أنتوني موديست هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (120+2)، ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للضيوف.

وتأهل أيضًا كارلسروه من الدرجة الثانية بفوزه على تي أس في 1860 ميونيخ من الثالثة بهدف وحيد لمارفين فانيتزك من ركلة جزاء (69).

© 2022 AFP