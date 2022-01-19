أستراليا المفتوحة: نادال إلى الدور الثالث وأوساكا وبارتي تقتربان من مواجهة محتملة

مارتن كيب ا ف ب/ا ف ب

حسم الإسباني المصنف خامساً عالمياً رافايل نادال مواجهته أمام الألماني يانيك هانفمان بسهولة 6-2، 6-3 و6-4، ليعبر إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب الأربعاء

ملبورن (أ ف ب) – بقيت كل من اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب والأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً في المسار الصحيح لمواجهة محتملة بينهما في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، ببلوغهما الدور الثالث الأربعاء الذي رافقهما إليه المصنف خامساً عالمياً الإسباني رافايل نادال بسهولة.

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وحسم نادال الذي تقدم الاثنين من المركز السادس الى الخامس في تصنيف رابطة المحترفين مواجهته أمام الألماني يانيك هانفمان بسهولة 6-2، 6-3 و6-4، فيما لم تواجه بارتي للمباراة الثانية توالياً أي صعوبة وتغلبت على الايطالية المتأهلة من التصفيات لوتشيا برونزيتي 6-1، 6-1، قبل أن تطيح أوساكا بالأميركية ماديسون برنغل 6-صفر، 6-4.

ومع ترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف أول من بطولته المفضلة التي توج بها تسع مرات (رقم قياسي)، ارتفعت أسهم نادال بالتتويج باللقب رغم أن أفضلية طفيفة تصب لصالح أمثال الروسي دانييل مدفيدف الثاني وصيف العام الماضي والألماني ألكسندر زفيريف الثالث.

وقال الإسباني (34 عامًا) عن هانفمان المصنف 126 عالميًا بعد المباراة التي استمرت لساعتين و42 دقيقة "اليوم كان مستواه أعلى بكثير مما يشير إليه تصنيفه".

ويواجه نادال الجمعة الروسي كارن خاتشانوف (30) الفائز على الفرنسي بنجامان بونزي (63) 6-4، 6-صفر، 7-5.

ومرت 13 سنة منذ تتويج "الماتادور" بلقبه الوحيد في أستراليا عام 2009، رغم وصوله بعد ذلك الى المباراة النهائية أربع مرات.

واستعد الإسباني بأفضل طريقة بإحرازه لقب دورة ملبورن منذ 10 أيام، في أولى مشاركته في دورة رسمية منذ أوائل أب/أغسطس الماضي قبل أن يبتعد قرابة خمسة أشهر عن المنافسات بسبب الإصابة.

عاد بطل رولان غاروس 13 مرة وشارك في دورة استعراضية في أبو ظبي في كانون الاول/ديسمبر الفائت، أصيب على إثرها بفيروس كورونا لدى عودته الى بلاده، قبل أن يتعافى ويتوجه الى ملبورن.

وكان نادال بدأ مشواره في البطولة بفوز على الأميركي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2، في عودة ممتازة إلى البطولات الكبرى بعد غيابه عن ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي.

ويأمل نادال الإفادة على أكمل وجه من غياب ديوكوفيتش من أجل الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع المصنف أول عالميًا وغريمه السويسري الغائب عن البطولة روجيه فيدرر (20 لقبًا).

وفي أبرز المتأهلين لدى منافسات الرجال التي شهدت مباريات ماراتونية، الايطالي ماتيو بيريتيني السابع عالميًا ووصيف ويمبدلون على حساب الاميركي ستيفان كوزلوف 6-1، 4-6، 6-4، 6-1، والإسباني بابلو كارينيو بوستا (21) بعد مباراة مثيرة استمرت أربع ساعات و10 دقائق ضد الهولندي تالون غرايكسبور 6-3، 6-7 (9/8)، 7-6 (7/3)، 3-6، 6-4.

ولم تكن الامور أسهل للكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر الذي احتاج لأربع ساعات و25 دقيقة لتجاوز الكوري الجنوبي سونوو كوون 7-6 (8/6)، 6-7 (3/7)، 6-7 (8/6)، 7-5، 6-2، فيما حسم الاميركي سيباستيان كوردا مواجهته مع الفرنسي كورنتان موييه بعد أربع ساعات و47 دقيقة 3-6، 6-4، 6-7 (2/7)، 7-5، 7-6 (8/6).

وتأهل الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراس على حساب الصربي دوشان لايوفيتش 6-2، 6-1، 7-5، فيما خرج المصنف حادي عشر عالميًا البولندي هوبرت هوركاش على يد الفرنسي أدريان مينامينو 6-4، 6-2، 6-3.

بارتي تهدر شوطين فقط

وأهدرت بارتي، أبرز المرشحات للفوز بأول لقب كبير على أرضها، شوطين فقط في طريقها لتخطي برونزيتي.

وكانت الاسترالية المتوجة بلقبين كبيرين أهدرت شوطًا واحدًا في مباراتها الافتتاحية باكتساحها الاوكرانية ليزيا تسورنكو 6-صفر، 6-1.

واستعدت المتوجة بلقب ويمبلدون العام الماضي بطريقة مثالية لأولى البطولات الكبرى، بتحقيقها لقبي االفردي والزوجي في دورة أديلايد، ولم تخسر إرسالها في 48 شوطًا تواليًا خلال آخر خمس مباريات خاضتها.

وقالت بطلة رولان غاروس 2019 بعد الفوز عن إرسالها "أحاول دائمًا أن أستخدمه كسلاح. لست أفضل من يسدد الإرسالات ولكن أدرك أنه لدي تقنية جيدة وأدرك أنني إذا لعبت بالايقاع الصحيح واستخدمته بشكل فعال، سيكون سلاحًا لي".

وتلتقي بارتي الجمعة مع الايطالية كاميلا جورجي (33 عالميًا) التي تفوقت على التشيكية تيريزا مارتينتشوفا 6-2، 7-6 (7/2). وفي حال فوزها، من المحتمل أن تواجه أوساكا في الدور الرابع، إذا تمكنت اليابانية مي تجاوز الاميركية أماندا أنيسيموفا التي أطاحت الاربعاء بالسويسرية بليندا بنتشيتش المتوجة بالذهبية الاولمبية العام الماضي في طوكيو بفوزها 6-2، 7-5.

قالت أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى "أخوض كل مباراة على حدة. الهدف بالنسبة لي أن أستمتع وأنا ممتنة لفريقي لأنني أشعر أننا نحقق ذلك الهدف".

وبعد موسم مضطرب واعتكافها لفترة بسبب وضعها الذهني ما أدى الى تراجعها في تصنيف المحترفات، وغيابها عن ويمبلدون وفلاشيغ ميدوز، تأمل أوساكا (24 عامًا) أن تذهب في ملبورن حتى النهاية وإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثالثة بعد 2019 و2021.

وواصلت الإسبانية باولا بادوسا التي ارتقت ثلاثة مراكز في تصنيف رابطة المحترفات لتحتل المرتبة السادسة، هي الأعلى في مسيرتها، نتائجها المميزة وعبرت الى الدور الثالث على حساب الايطالية الاخرى مارتينا تريفيزان المتأهلة من التصفيات 6-صفر، 6-3.

وقالت بادوسا المتوجة الاسبوع الماضي بدورة سيدني "لم تكن مباراة سهلة. كانت مباراة دقيقة ضد مارتينا. نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة. إنها مقاتلة. أنا سعيدة جدًا بالفوز اليوم".

وكانت اللاعبة المتوهجة مؤخرًا بعد تتويجها العام الماضي بدورة إنديان ويلز للألف نقطة، دخلت قائمة العشرين الاوليات في تشرين الاول/أكتوبر الفائت، علمًا أنها في الفترة ذاتها من العام الماضي، كانت في المرتبة 67.

وتأهلت أيضًا التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس على حساب الصينية تشيو وانغ 6-2، 6-3، والاوكرانية إيلينا سفيتولينا (17) بعد انسحاب الفرنسية هارموني تان عندما كانت الاولى متقدمة 6-3، 5-7، 5-1.

وعبرت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المتوجة بلقبين كبيرين، على حساب السويسرية جيل تيخمان 6-1، 6.

© 2022 AFP