أستراليا المفتوحة: نادال بسلاسة إلى الدور الثالث

مارتن كيب ا ف ب/ا ف ب

حسم الإسباني المصنف خامساً عالمياً رافايل نادال مواجهته أمام الألماني يانيك هانفمان بسهولة 6-2، 6-3 و6-4، ليعبر إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب الأربعاء

ملبورن (أ ف ب) – حسم الإسباني المصنف خامساً عالمياً رافايل نادال مواجهته أمام الألماني يانيك هانفمان بسهولة 6-2، 6-3 و6-4، ليعبر إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب الأربعاء.

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وقال الإسباني (34 عاماً) عن هانفمان المصنف 126 عالمياً بعد المباراة التي استمرت لساعتين و42 دقيقة "اليوم كان مستواه أعلى بكثير مما يشير إليه تصنيفه".

وسيواجه نادال الجمعة الفئز من المواجهة بين الروسي كارن خاتشانوف (30) والفرنسي بنجامان بونزي (63)، للتنافس على مقعد في ثمن النهائي.

وكان نادال بدأ مشواره في البطولة بفوز هل على الأميركي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2، في عودة ممتازة إلى البطولات الكبرى إثر أشهر من العلاج لإصابة في القدم ثم التعافي من كوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

© 2022 AFP