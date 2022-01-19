الرئيس الغيني المخلوع ينتقل الى الإمارات لتلقي العلاج (المجلس العسكري)

موني شارما ا ف ب/ارشيف

ألفا كوندي في نيودلهي بتاريخ 29 تشرين الأول/اكتوبر 2015

كوناكري (أ ف ب) – غادر الرئيس الغيني المخلوع ألفا كوندي بلاده هذا الأسبوع ليتلقى علاجا طبيا في الامارات العربية المتحدة، وفق ما أفاد المجلس العسكري الحاكم الذي وافق على هذه الخطوة.

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وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما، والذي أطاح به انقلاب عسكري في العام الماضي، ترك بلاده الإثنين، وفق ما أفاد حينها مسؤولون حكوميون في البلد الواقع بغرب إفريقيا. الا أن المجلس العسكري لم يؤكد هذه الأنباء يومها.

والثلاثاء، نشر المجلس شريطا مصوّرا مرفقا بتعليق عن مغادرة كوندي البلاد الى الامارات للعلاج. وأظهر اللقطات الرئيس السابق وهو يصعد إلى متن طائرة في مطار لم يتم تحديده.

وقال كوندي في الشريط "عليّ أن أتلقى العلاج بشكل عاجل، هذا موضع اهتمامي (...) أنا على ثقة بأنني سأتلقى علاجا جيدا".

وحكم كوندي البلاد لنحو 11 عامًا، وأطاح به انقلاب عسكري بقيادة العقيد مامادي دومبويا في الخامس من أيلول/سبتمبر 2021، احتجز بعده لمدة 12 أسبوعًا، إلى أن سمح له المجلس العسكري بالإقامة مع زوجته في ضواحي كوناكري. وهو رهن الإقامة الجبرية بحسب الصحف.

وتردد أن المجلس العسكري كان مترددا في السماح له بمغادرة البلاد خشية قيامه بالتخطيط ضد الحكم الجديد في البلاد، الا أنه عاد وسمح له في أواخر كانون الأول/ديسمبر بالسفر لإجراء فحوص طبية.

وكان الإفراج عن كوندي من ضمن مطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة الى إجراء انتخابية في غضون ستة أشهر.

وعلّقت المجموعة عضوية غينيا في هيئاتها وفرضت عقوبات على أفراد المجلس العسكري بقيادة دومبويا الذي نصّب نفسه رئيسا انتقاليا.

وأتى السماح لألفا كوندي بمغادرة غينيا مع طلب القضاء فتح تحقيق في الجرائم المحتمل أنه تم ارتكابها في عهده.

ووعد العقيد دومبويا بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات لم يُفصح عن تاريخها بعد.

© 2022 AFP