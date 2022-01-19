اليونان تتسلم اولى مقاتلات رافال من فرنسا

اريس ميسينيس ا ف ب/AFP

تناغرا (اليونان) (أ ف ب) – حطت ست طائرات مقاتلة من طراز رافال اشترتها اليونان من فرنسا في القاعدة العسكرية اليونانية في تناغرا الأربعاء، في أول عملية تسليم في إطار شراكة فرنسية يونانية تهدف إلى تعزيز الدفاع الأوروبي ومواجهة الطموحات التركية في المتوسط.

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وقعت أثينا التي تواجه توترات متكررة مع جارتها تركيا، عقدًا مع باريس قبل عام بقيمة 2,5 مليار يورو لتسليمها 18 طائرة رافال - 12 مستعملة وست طائرات جديدة.

بعد تجربة واحتفال قصير أمام ست طائرات رافال مصطفة على مدرج المطار، قال السفير الفرنسي في أثينا باتريك ميزوناف إن "16 شهرًا فقط تفصل" الإعلان اليوناني الأول و"وصول هذه الطائرات الست الأولى اليوم في تناغرا".

وقال عن قاعدة تناغرا "أعتقد أن هذا أمر غير مسبوق".

وصرح إريك ترابييه الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران لوكالة فرانس برس أنه بعد تسليم هذه الطائرات الست الأربعاء، ستسلم ست طائرات مقاتلة جديدة إلى اليونان اعتبارًا من صيف 2022 وست طائرات مستعملة أخرى في عام 2023.

واصفا وصول طائرات رافال "لحظة تاريخية في دولة أوروبية عضو في حلف شمال الأطلسي" وبأنه "سابقة".

كما أعلنت اليونان في أيلول/سبتمبر 2021 عن شراء ست طائرات جديدة إضافية. وأضاف ترابييه على مدرج تناغرا أن "كل شيء جاهز" وتوقيع عقد التسليم في 1 تموز/يوليو 2024 وشيك.

ورحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بهذه "المقاتلات التي تجعل من قواتنا الجوية واحدة من الأقوى في أوروبا والمتوسط".

ورحب بـ "هذا الاستحواذ الأول لمقاتلات بعد عقد من الأزمة الاقتصادية اليونانية"، مؤكدا أنها "تعزز اليونان على المستويات التشغيلية والتكنولوجية والجيوسياسية" وتمثل تواصل "التعاون اليوناني الفرنسي في مجال الدفاع".

مع الأزمة المالية غير المسبوقة التي عصفت باليونان بين عامي 2009 و2018، جمدت البلاد برنامج التسلح.

© 2022 AFP