بطولة إسبانيا: فالنسيا يحرم اشبيلية من تشديد الخناق على ريال مدريد

مهاجم اشبيلية رافا مير يتحسر على التعادل مع المضيف فالنسيا 1-1 في الدوري الاسباني في 19 كانون الثاني/يناير 2022.

مدريد (أ ف ب) – حرم فالنسيا ضيفه اشبيلية من تشديد الخناق على ريال مدريد المتصدر عندما ارغمه على التعادل 1-1 الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

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وكان اشبيلية البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما هز المدافع الفرنسي مختار دياخابي مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة السابعة عندما حاول قطع تمريرة عرضية داخل المنطقة، لكن لاعب الوسط المهاجم الدولي البرتغالي غونسالو غيديش أدرك التعادل في الدقيقة 44 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لخوسيه غايا.

وطرد غايا في الدقيقة 89 لتلقيه الانذار الثاني.

وتلقى فالنسيا ضربة موجعة مبكرة بإصابة حارس مرماه الدولي الهولندي ياسبر سيليسن في الدقيقة 18 فترك مكانه لجاومي دومينيك.

وكان الفريق الأندلسي يمني النفس بتعويض خيبة خروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس المحلية بخسارته امام جاره ريال بيتيس 1-2 في ثمن النهائي، وتحقيق فوزه الثالث تواليا والرابع عشر في الدوري لتقليص الفارق بينه وبين النادي الملكي إلى نقطتين، لكنه اكتفى بنقطة واحدة فبات الفارق بينهما أربع نقاط.

في المقابل، صعد فالنسيا الى المركز التاسع برصيد 29 نقطة بعدما حقق التعادل الثامن هذا الموسم والذي جاء بعد خسارتين متتاليتين امام ضيفه اسبانيول 1-2 ومضيفه ريال مدريد 1-4.

وفي مباراة ثانية، عاد سلتا فيغو الى سكة الانتصارات عندما تغلب على ضيفه أوساسونا 2-صفر.

وحسم سلتا فيغو نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله الهدفين عبر هوغو مايو (29) وسانتي مينا (38).

واستعاد سلتا فيغو توازنه عقب خسارته أمام ريال سوسييداد صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 26 نقطة منتزعًا المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة من أوساسونا الذي مني بخسارته الثامنة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاء خيتافي مع غرناطة.

© 2022 AFP