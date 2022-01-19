بطولة إيطاليا: جامباولو يعود لتدريب سمبدوريا

ماركو جامباولو يعود الى سمبدوريا بعد أن أشرف عليه بين 2016 و2019

روما (أ ف ب) – أعلن نادي سمبدوريا الايطالي الأربعاء عن تعيين ماركو جامباولو مدربًا له للمرة الثانية، خلفًا للمقال روبرتو دافيرسا.

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وجاء في بيان لسمبدوريا "أهلا بعودتك ميستر"، مضيفًا أنه وقع على عقد "حتى 30 حزيران/يونيو 2022 مع إمكانية التمديد حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

أشرف جامباولو (54 عامًا) على سمبدوريا بين 2016 و2019 وكانت أفضل نتيجة له قيادة الفريق الى المركز التاسع في عامه الاخير، قبل أن ينتقل الى ميلان.

أقيل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المهام في سان سيرو ليخلفه المدرب الحالي ستيفانو بيولي. عُين مدربًا لتورينو في بداية الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته في كانون الثاني/يناير من العام الفائت.

أقيل دافيرسا الذي وصل الى سمبدوريا الصيف الماضي خلفًا لكلاوديو رانييري بعد الخسارة 2-1 على أرضه ضد تورينو السبت، ليتلقى الفريق الهزيمة الثالثة تواليًا في الدوري ويتراجع الى المركز السادس عشر مع 20 نقطة، على بعد أربع نقاط من أول مراكز الهبوط.

ويخوض سمبدوريا الذي خرج من كأس إيطاليا بخسارته الثلاثاء ضد يوفنتوس (4-1)، مباراة مهمة في المرحلة 23 من الدوري الاحد ضد سبيتسيا الخامس عشر الخامس عشر (22 نقطة) في الصراع على تفادي الهبوط.

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