بطولة فرنسا: بن عرفة الى ليل لإعادة إحياء مسيرته

سجل بن عرفة 17 هدفًا في 34 مباراة مع نيس في موسم 2015-2016

ليل (فرنسا) (أ ف ب) – أعلن نادي ليل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع الدولي السابق حاتم بن عرفة حتى نهاية الموسم في محاولة لإعادة إحياء مسيرته.

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وكان بن عرفة التونسي الأصل البالغ من العمر 34 عاما والذي احترف في أندية عدة في مسيرته، لاعبًا حرًا منذ مغادرته بوردو العام الماضي.

وسيكون ليل ناديه العاشر منذ بدء مسيرته الاحترافية قبل 15 عامًا، بعد أن بدأها مع ليون ثم مرسيليا، وانتقل بعدها الى إنكلترا حيث تألق مع نيوكاسل ولعب موسمًا مع هال سيتي، قبل أن يعود الى فرنسا ويلعب مع نيس، باريس سان جرمان ورين، ولعب لفترة وجيزة مع بلد الوليد الاسباني.

تعاقد مع بوردو في تشرين الاول/أكتوبر 2020 قبل أن يغادره مع نهاية عقده في الصيف التالي.

وبرز اللاعب المعروف بمراوغاته خلال الفترة التي أمضاها في نيوكاسل (2010-2014) وقارنه مدربه حينها آلان بادرو بالارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريس.

أدى تألقه في الدوري الممتاز الى استدعائه للمشاركة في كأس أوروبا العام 2012 مع منتخب الديوك.

ولكن إثر عودة ناجحة الى فرنسا في موسم 2015-2016 عندما سجل 17 هدفًا في 34 مباراة مع نيس، اتخذت مسيرته منعطفًا سيئًا ولم يسجل أي هدف في موسمين مع باريس سان جرمان المدجج بالنجوم (2016-2018) وسجل مرتين فقط في 24 مباراة مع بوردو.

من جهة أخرى، أعلن ليل أنه سيعير لاعب وسطه التركي يوسف يازجي الى سسكا موسكو الروسي حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.

وبعد أن حقق مفاجأة بإحرازه لقب الدوري الموسم الماضي على حساب باريس سان جرمان، يتخبط ليل في الموسم الحالي ويحتل المركز العاشر على بعد 21 نقطة من فريق العاصمة المتصدر.

© 2022 AFP