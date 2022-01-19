بطولة فرنسا: ليل يقسو على لوريان وستراسبورغ لأفضل مركز في 15 عامًا

دينيس شارليه ا ف ب/ا ف ب

لاعبو ليل يحتفلون بعد تسجيل هدف في مرمى لوريان بمباراة مؤجلة من المرحلة العشرين للدوري الفرنسي في 19 كانون الثاني/يناير 2022.

Villeneuve-d'Ascq (فرنسا) (أ ف ب) – حقّق ليل حامل اللقب فوزًا مهمًا على حساب ضيفه لوريان 3-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وتقدم ليل الى المركز الثامن برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن موناكو السادس، و5 نقاط عن مرسيليا الثالث، فيما بقي لوريان في دائرة الخطر حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.

وخاص ليل اللقاء في غياب مدربه جوسلان غوفرنيك بسبب اصابته بفيروس كورونا الثلاثاء، الا ان لاعبيه هيمنوا على اللقاء بشكل كامل وحسموا اللقاء من الشوط الاول.

وجاء فوز بطل فرنسا تحت انظار الدولي السابق حاتم بن عرفة الذي انضم الى الفريق اليوم حتى نهاية الموسم في محاولة لاعادة احياء مسيرة النادي المتعثر هذا الموسم مقارنة بإنجاز العام الماضي عندما تُوج باللقب.

وعلى ملعب بيار موروا، سجل اهداف ليل كل من اسحاق ليحادجي (10) وموريتز ينز (19 خطأ في مرمى فريقه) والموزمبيقي رينيلدو (31)، فيما أحرز هدف لوريان الوحيد السنغالي سامبو سومانو (90+2).

وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة، خطف ستراسبورغ المركز الرابع عقب فوزه على مضيفه كليرمون بهدفين نظيفين سجلهما كيفن غاميرو (44) والبينيني سيدريك هونتوندجي (77 خطأ في مرمى فريقه).

ودخل ستراسبورغ دائرة الصراع بقوة على التأهل الى مسابقة دوري أبطال اوروبا حيث بات في رصيده 35 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مرسيليا الثالث وأربع نقاط عن نيس الثاني.

وحقّق ستراسبورغ فوزه الخامس في آخر ست مباريات بالـ"ليغ1"، ليقفز الى افضل ترتيب له هذا الموسم ومنذ 15 عامًا بشكل عام.

من جهته، عاد تروا بفوز ثمين من عقر دار مونبلييه 1-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين.

سجّل هدف الفوز غزافييه شافالران (74) في مباراة شهدت طرد لاعب مونبلييه تيجي سافانييه(63).

وصعد تروا الى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، بينما تعرّض مونبلييه لنكسة في سعيه للتقدم في الترتيب مهدرا فرصة ثمينة للتقدم الى المركز السادس بالتساوي مع رين الخامس فبقي تاسعا برصيد 31 نقطة،

© 2022 AFP