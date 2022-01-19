تسمية جديدة لـ"سباق دوق يورك" للخيول في بريطانيا تجنباً لربطه بالأمير أندرو

لندن (أ ف ب) – يُتوقع أن تُطلَق تسمية جديدة على سباق للخيول في بريطانيا يقام راهناً تحت عنوان "سباق دوق يورك"، سعياً إلى تجنّب الربط بينه وبين دوق يورك الأمير أندرو الذي تضررت صورته وسمعته بسبب اتهامه باعتداءات جنسية.

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وسُمّيَ السباق على هذا النحو عام 1895 على شرف دوق يورك آخر هو الأمير جورج الذي أصبح الملك جورج الخامس، لكنّ منظميه يرغبون في الحؤول دون أي التباس.

وقال مدير التسويق والرعاية في مضمار السباق لصحيفة "يوركشر بوست" المحلية إن السباق أعطيَ هذا الاسم "تكريما للأمير جورج الذي أصبح الملك جورج الخامس".

وأكد أنه "لم يكن يوماً مرتبطًا بشكل مباشر بالأمير أندرو"، لكنه أضاف "سنفكر مع ذلك في كيفية جعل الاسم أكثر وضوحاً في ما يتعلق بتاريخه، وبكونه يشير إلى دوق يورك مختلف تماماً".

وقد يُعتمَد عنوان "سباق دوق يورك سنة 1895" اسماً جديداً لهذا السباق.

وتتهم الأميركية فيرجينيا جوفري الابن الثاني لللملكة إليزابيث الثانية بالاعتداء عليها جنسياً عام 2001 عندما كانت في السابعة عشرة، إلا أن الأمير أندرو ينفي هذه الاتهامات بشدة.

وجُرّد الأمير أندرو الذي قد يُحاكم مدنياً لا جزائياً في الولايات المتحدة من ألقابه العسكرية وأدواره في رعاية الجمعيات، ولن يستخدم بعد اليوم لقب "صاحب السمو الملكي".

وانسحب الأمير أندرو من الحياة العامة منذ مقابلته التي وُصفت بأنها كارثية مع "بي بي سي" في خريف 2019، حيث ادّعى أنه لا يتذكر لقاءه بفيرجينيا جوفري ودافع عن صداقته بجيفري إبستين الذي انتحر شنقاً في سجنه.

© 2022 AFP