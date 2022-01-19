جونسون في موقع حرج بمواجهة تمرد نواب من غالبيته

ادريان دينيس تصوير مشترك/ا ف ب

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعقد مؤتمرًا صحافيًا للتطرق إلى أحدث تطورات جائحة كوفيد-19 في داونينغ ستريت في لندن في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021

لندن (أ ف ب) – يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء لتبرير موقفه أمام البرلمان فيما يجد نفسه في موقع ضعف إثر تمرّد نواب شباب من غالبيته بسبب استيائهم من فضيحة الحفلات المنظمة في مقر رئاسة الحكومة.

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ورغم سلسلة من القرارات السياسية الشعبوية الطابع الهادفة إلى استعادة ثقة قاعدته وإعلان مرتقب في وقت لاحق من اليوم عن تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19، يجد رئيس الحكومة المحافظ نفسه في وضع يزداد ضعفا.

وذكرت الصحف البريطانية أن نحو عشرين من النواب المحافظين الشباب اجتمعوا الثلاثاء للبحث في التصويت على حجب الثقة عن بوريس جونسون.

ويعتبر نواب حزب المحافظين هؤلاء الذين يمثلون دوائر انتزعت من الحزب العمالي خلال انتخابات العام 2019، أنهم جمعوا ما يكفي من أصوات للاطاحة بجونسون، في عملية أطلقت عليها الصحافة اسم "مؤامرة فطيرة لحم الخنزير" وهي طبق تشتهر به إحدى دوائر هؤلاء النواب.

أعلن النائب في حزب المحافظين كريستيان وايكفورد الأربعاء انشقاقه عن صفوف الحزب وانتقاله إلى حزب العمال احتجاجا على تصرفات رئيس الوزراء.

وكتبت صحيفة "ذي غارديان"، الوضع يسوء" فيما عنونت "ذي تلغراف" المؤيدة عادة للحكومة "النواب المتمردون يتآمرون للاطاحة ببوريس جونسون".

ويواجه بوريس جونسون (57 عاما) راهنا أسوأ أزمة منذ توليه السلطة في صيف العام 2019 مع كشف سلسلة من المعلومات حول حفلات نظمت في مقر رئاسة الحكومة بينما كانت المملكة المتحدة خاضعة لقيود صحية صارمة للغاية.

وفشلت اعتذاراته أمام البرلمان بعدما أقر بحضوره إحدى هذه الحفلات في أيار/مايو 2020 مؤكدا في الوقت ذاته بأنه ظن أنها اجتماع عمل، في تهدئة الوضع. ويستعد الآن لموقف صعب خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية في مجلس العموم عند الساعة الثانية عشر بتوقيت غرينتش.

"حانت الساعة"

ومن أجل إزاحته عن زعامة حزب المحافظين وتاليا عن رئاسة الحكومة ينبغي أن يرسل 54 نائبا من المحافظين رسالة إلى "لجنة 1922" مطالبين بتصويت على حجب الثقة. وحتى الآن كشف سبعة نواب أنهم قاموا بذلك لكن نحو ثلاثين أقدموا على هذه الخطوة على ما ذكرت الصحف التي تساءلت حول ما إذا ما كان تمرد النواب الشباب سيؤمن هذا العدد.

وقال أحد المشاركين لهيئة "بي بي سي"، "أظن أننا نجحنا لكن يصعب التأكيد". وأكد آخر لصحيفة "ذي تلغراف" أن "الساعة حانت" بالنسبة لرئيس الوزراء.

لكن صحيفة "فيننشال تايمز" ذكرت أن التردد لا يزال سيد الموقف ويريد البعض انتظار نتائج تحقيق تجريه سو غراي الموظفة الكبيرة في الإدارة، حول هذه الحفلات.

وستستجوب هذه الأخيرة خصوصا دومينيك كامينغز المستشار السابق لجونسون الذي استحال خصما لدودا واتهم رئيس الوزراء بالكذب.

وإضافة إلى الحفلات المقامة خلال الاغلاق، يواجه رئيس الوزراء فضائح محسوبية ومشكلة تراجع القدرة الشرائية مع تسجيل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 30 عاما في كانون الأول/ديسمبر.

وقال بوريس جونسون إنه يدرك غضب الرأي العام وهو جدد الثلاثاء اعتذاراته عن "سوء التقدير" الحاصل خلال مقابلة بدا فيها محبطا.

وعندما سئل مرات عدة عن إمكان استقالته تجنب جونسون الرد داعيا إلى انتظار نتائج التحقيق الداخلي المرتقبة جدا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جونسون ينوي الكشف عن سلسلة من الإجراءات الشعبوية الطابع لانقاذ نفسه. وأعلنت حكومته انها تنوي الاستعانة بالجيش لوقف وصول المهاجرين عبر المانش وتنوي إلغاء الرسوم السنوية الالزامية التي تمول هيئة "بي بي سي".

وسيتولى الكلام الأربعاء أمام البرلمان حول الوضع الصحي وتخفيف القيود في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19 التي لا تلقى ترحيبا في صفوف غالبيته في حين أن الإصابات تتراجع بعد موجة قوية جدا في كانون الأول/ديسمبر.

© 2022 AFP