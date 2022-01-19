دوري "أن بي إيه": ووريرز يستعيد توازنه أمام بيستونز

لاعب مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز (يسار) في طريقه إلى سلة نيويورك نيكس

لوس انجليس (أ ف ب) – افتتح غولدن ستايت ووريرز مشوار المباريات السبع المتتالية على أرضه بفوز كبير 102-86 على ديتروست بيستونز، بفضل 21 نقطة سجلها كلاي تومسون و18 نقطة لستيفن كوري، معززاً مركزه الثاني في المنطقة الغربية ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

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وأنهى ووريرز الشوط الأول متقدماً 66-38، وعزز الفارق إلى 34 نقطة في الربع الثالث 73-39.

وقدّم تومسون أفضل أداء له هذا الموسم بعد عودته قبل خمس مباريات في خضم تعافيه من إصابتين في الرياط الصليبي ووتر أخيل.

ولعب تومسون 22 دقيقة سجل خلالها ثلاث رميات ثلاثية.

أما كوري الذي عاد بعد غياب لمباراة واحدة، فأحرز من بين نقاطه أربع رميات ثلاثية وكان له ثماني تمريرات حاسمة.

وكان ووريرز تأثر بغياب نجمه كوري لإصابة طفيفة في يده اليمنى تعرض لها خلال مباراة الفوز على شيكاغو الجمعة، فغاب عن الخسارة الأحد أمام مينيسوتا تمبروولفز 119-99.

وسجل أندرو ويغنز 19 نقطة لصالح ووريرز أيضاً، فيما كان البديل رودني ماكغرودر أفضل المسجلين لبيستونز برصيد 19 نقطة، وهو أعلى معدل تهديفي له هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية، سجل أنتوني إدواردز 21 نقطة وكارل أنتوني تاونز 20 نقطة، ليقودا مينيسوتا تمبروولفز للتغلب على نيويورك نيكس المعرض للخطأ 112-110.

وفرط تمبروولفز بتقدم بفارق 12 نقطة، لكنه بقي في المباراة رغم تسجيل نيكس 40 نقطة في مقابل 25 في الربع الثالث، لينهيها في الربع الرابع لصالحه.

© 2022 AFP