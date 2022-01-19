كأس أمم إفريقيا: مصر تحسم دربي النيل وبطاقة ثمن النهائي

كنزو تريبويار اف ب

محمد عبد المنعم (وسط) يحتفل بهدف الفوز في مرمى السودان (1-صفر) في الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في 19 كانون الثاني/يناير 2022.

ياوندي (أ ف ب) – حسم المنتخب المصري "دربي النيل" وبطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على جاره السوداني 1-صفر الأربعاء على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة الـ33 لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في الغابون.

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ويدين الفراعنة بالفوز إلى قطب الدفاع محمد عبد المنعم الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وهو الفوز الثاني تواليًا للفراعنة بعد الاول على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فرفعت رصيدها الى ست نقاط منهية الدور الأول في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نيجيريا المتصدرة والوحيدة التي حققت العلامة الكاملة بتغلبها على غينيا بيساو 2-صفر في غاروا.

وحقق المنتخب المصري الأهم وهو الفوز وضمن بطاقته علمًا بأنّ التعادل كان كافيًا له للحاق بركب المتأهلين كون غينيا بيساو منافسته والسودان على البطاقة الثانية خسرت أمام نيجيريا.

ودخلت مصر المباراة بفرصتين للتأهل الفوز بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين نيجيريا وغينيا بيساو، او التعادل شرط تعثر غينيا بيساو.

في المقابل، مني السودان بخسارته الثانية بعد الاولى امام نيجيريا 1-3 وودع البطولة برصيد نقطة واحدة في المركز الأخير.

© 2022 AFP