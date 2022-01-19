كأس أمم إفريقيا: مصر تحسم دربي النيل وبطاقة ثمن النهائي مع الرأس الأخضر ومالاوي وساحل العاج

محمد عبد المنعم (وسط) يحتفل بهدف الفوز في مرمى السودان (1-صفر) في الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في 19 كانون الثاني/يناير 2022.

ياوندي (أ ف ب) – حسم المنتخب المصري "دربي النيل" وبطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على جاره السوداني 1-صفر الأربعاء على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة الـ33 لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في الغابون.

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ويدين الفراعنة بالفوز إلى قطب الدفاع محمد عبد المنعم الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وهو الفوز الثاني تواليًا للفراعنة بعد الاول على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فرفعت رصيدها الى ست نقاط منهية الدور الأول في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نيجيريا المتصدرة والوحيدة التي حققت العلامة الكاملة بتغلبها على غينيا بيساو 2-صفر في غاروا.

وحقق المنتخب المصري الأهم وهو الفوز وضمن بطاقته علمًا بأنّ التعادل كان كافيًا له للحاق بركب المتأهلين كون غينيا بيساو منافسته والسودان على البطاقة الثانية خسرت أمام نيجيريا.

ودخلت مصر المباراة بفرصتين للتأهل الفوز بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين نيجيريا وغينيا بيساو، او التعادل شرط تعثر غينيا بيساو.

تأهل الرأس الأخضر ومالاوي

في المقابل، مني السودان بخسارته الثانية بعد الاولى امام نيجيريا 1-3 وودع البطولة برصيد نقطة واحدة في المركز الثالث.

ومنحت خسارة السودان الرأس الأخضر ومالاوي بطاقتي أفضل أربع منتخبات تنهي الدور الأول في المركز الثالث.

وحلت الرأس الأخضر ثالثة في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، ومثلها جمعت مالاوي في المجموعة الثانية وضمنت تأهلها إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

وتفوق منتخبا الرأس الأخضر ومالاوي على جزر القمر ثالثة المجموعة الثالثة، لكن الأخيرة لا تزال آمالها قائمة بانتظار ختام الجولة الثالثة للمجموعتين الخامسة والسادسة الخميس.

وتلعب الجزائر (نقطة واحدة) مع ساحل العاج (4 نقاط)، وغينيا الاستوائية (3 نقاط) مع سيراليون (نقطتان) في المجموعة الخامسة، وتونس (3 نقاط) مع غامبيا (4 نقاط)، ومالي (4 نقاط) مع موريتانيا (من دون رصيد) ضمن المجموعة السادسة.

وتبدو تونس شبه ضامنة للتأهل لكنها ستخوض مباراة الغد في غياب 12 لاعبًا بسبب الاصابة بفيروس "كوفيد-19" بينهم القائد مهاجم سانت إتيان الفرنسي وهبي الخزري.

وتملك تونس 3 نقاط مع أفضلية فارق الأهداف (+3)، ويتعين عليها تفادي الخسارة بفارق 5 اهداف امام غامبيا لضمان بطاقتها بين أفضل منتخبات في المركز الثالث، فيما لا تزال فرصها قائمة لانهاء الدور الاول في الصدارة في حال فوزها وتعثر مالي امام موريتانيا.

وضمنت ساحل العاج تأهلها دون أن تلعب كونها ستكون في أسوأ الحالات ثالثة في المجموعة الخامسة اذا خسرت امام الجزائر لأن رصيدها سيتجمد عند أربع نقاط وستتفوق على جزر القمر والسودان.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي إلى 11 هي الكاميرون وبوركينا فاسو والرأس الأخضر (المجموعة الأولى) والسنغال وغينيا ومالاوي (الثانية) والمغرب والغابون (الثالثة) ونيجيريا ومصر (الرابعة) وساحل العاج (الخامسة).

مصر تكرس سيطرتها على دربي النيل

وكرس المنتخب المصري حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في العرس القاري (7 مرات) سيطرته على دربي النيل عندما تغلب على السودان 1-صفر وأطاح به من البطولة.

وهو الفوز الـ20 للفراعنة على صقور الجديان في 29 مباراة بينهما مقابل ثلاث هزائم وستة تعادلات، كما هو الفوز الرابع لهم في ست مواجهات في العرس القاري آخرها 3-صفر في نسخة 2008 عندما توجوا باللقب مقابل تعادل 2-2 في نسخة 1963 في غانا ايضا وخسارة 1-2 في نسخة 1970 في السودان.

وكان المنتخب المصري صاحب الافضلية في الشوط الاول وكاد يهز الشباك في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس محمد مصطفى الذي فضل مدرب السودان برهان تية الدفع به أساسيًا على حساب علي أبو عشرين الذي قدم عرضًا مخيبًا أمام نيجيريا في الجولة الثانية.

لكن المدرب تية اضطر الى الدفع بابو عشرين مطلع الشوط الثاني بسبب إصابة مصطفى.

وأهدر لاعب وسط أرسنال الإنكليزي محمد النني فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل مبكرا عندما هيأ له مهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد كرة بصدره داخل المنطقة سددها قوية فوق الخشبات الثلاث (1).

رد عليه محمد عبدالله حسين عندما تلقى كرة من محمد عبد الرحمن اثر هجمة مرتدة فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بدوره فوق المرمى (3).

وكاد مصطفى محمد يفعلها بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية مرت بجوار القائم الايسر (5)، وجرب المدافع أيمن أشرف حظه بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس قبل ان يبعدها الدفاع (14).

وتألق الحارس السوداني في إبعاد كرة رأسية لمحمد مصطفى اثر ركلة ركنية انبرى لها عبدالله السعيد وابعدها الى ركنية ثانية كانت مصدر الهدف الأول عندما انبرى لها صلاح وتابعها المدافع عبد المنعم برأسه قوية من مسافة قريبة داخل المرمى لم تثمر (35).

وهو الهدف الدولي الأول لعبد المنعم الذي لعب أساسيًا بسبب غياب محمود حمدي الونش بسبب الاصابة.

وأنقذ الحارس السوداني مرماه من هدف ثان بإبعاده تسديدة قوية من مسافة قريبة للسعيد وحولها إلى ركنية (42).

وتلاعب نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بالدفاع السوداني وتوغل داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة ابعدها ابو عشرين قبل ان يشتتها الدفاع (60).

وأهدر عمرو السولية فرصة الضربة القاضية عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من صلاح داخل المنطقة سددها بغرابة فوق العارضة (65).

العلامة الكاملة لنيجيريا

وقال مهاجم أستون فيلا الإنكليزي محمود حسن تريزيغيه "الحمدلله على التأهل، السودان منتخب محترم ونحن احترمناه جدا. الفترة المقبلة هي الاهم من أجل الفوز بالبطولة وإن شاءالله القادم أحسن".

من جهته قال قطب دفاع الفراعنة واتحاد جدة السعودي أحمد حجازي الذي اختير افضل لاعب في المباراة "كان فوزا مهما والاهم بالنسبة لكا كان حسم التأهل. اداؤنا يتحسن وكان بامكاننا الفوز بأكثر من هدف. نتمنى أن تكون الفترة المقبلة أحسن بالنسبة لنا".

وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، واصلت نيجيريا، حاملة اللقب ثلاث مرات أعوام 1980 و1994 و2013، انطلاقتها القوية وحققت الفوز الثالث تواليا وكان على حساب غينيا بيساو 2-صفر على ملعب "رومديه أدجيا ستاديوم" في غاروا.

ونجحت نيجيريا في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر عمر صديق عندما استغل تمريرة عرضية لمهاجم ليستر سيتي الإنكليزي كيليتشي إيهيانتشو (56).

وخرج صديق مباشرة بعد الهدف تاركًا مكانه لبيتر أولايينكا (57).

وعزز المدافع وليام تروست-إيكونغ تقدم منتخب "النسور الممتازة" عندما استغل كرة مرتدة من العارضة عقب تسديدة لمهاجم نانت الفرنسي موزيس سايمون بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (75).

© 2022 AFP