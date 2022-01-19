كأس إسبانيا: سوسييداد يطيح بأتلتيكو مدريد من ثمن النهائي

أندر جيلينيا اف ب

لاعبو ريال سوسييداد يحتفلون بالفوز على اتلتيكو مدريد (2-صفر) في ثمن هائي مسابقة كأس ملك إسبانيا في 19 كانون الثاني/يناير 2022.

مدريد (أ ف ب) – أطاح ريال سوسييداد بضيفه أتلتيكو مدريد بطل الدوري من الدور ثمن النهائي لمسابقة كاس ملك إسبانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 2-صفر الأربعاء.

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ومنح المهاجم الدولي البلجيكي عدنان يانوزاي التقدم لريال سوسييداد في الدقيقة 33 بضربة رأسية، وعزز المهاجم النروجي ألكسندر سورلوث التقدم مطلع الشوط الثاني (47).

وجاء خروج أتلتيكو مدريد من مسابقة الكأس بعد أسبوع واحد على إقصائه من مسابقة الكأس السوبر في السعودية عندما خسر امام أتلتيك بلباو 1-2.

ويعاني أتلتيكو مدريد الأمرين في الدوري أيضًا حيث يحتل المركز الرابع بفارق 16 نقطة خلف جاره ريال مدريد المتصدر.

ولحق ريال سوسييداد بريال مايوركا ورايو فايكانو وقادش وريال بيتيس وفالنسيا.

ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءي إلتشي مع ريال مدريد، وأتلتيك بلباو مع برشلونة حامل اللقب.

© 2022 AFP