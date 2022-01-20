أستراليا المفتوحة: خروج موغوروسا وتأهل سابالينكا وروبليف

وليام وست ا ف ب

الاسبانية غاربيني موغوروسا خلال مباراتها مع الفرنسية اليزيه كورنيه في بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، ملبورن في 20 كانون الثاني/يناير 2022

ملبورن (أ ف ب) – ودعت الإسبانية غاربيني موغوروسا المصنفة ثالثة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من الدور الثاني بخسارتها الخميس أمام الفرنسية أليزيه كورنيه 3-6 و3-6، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية والروسي أندري روبليف الخامس عند الرجال الى الدور الثالث.

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وعانت موغوروسا، المتوجة بلقب بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في نهاية الموسم الماضي، على إرسالها أمام كورنيه المصنفة 61 عالمياً وخسرت اللقاء في ساعة و27 دقيقة، لتودع من الدور الثاني لأول مرة منذ 2018 والثالثة في عشر مشاركات لها في البطولة الأسترالية التي وصلت الى مباراتها النهائية عام 2020 قبل أن تخسر أمام الأميركية صوفيا كينين.

وبررت بطلة رولان غاروس لعام 2016 وويمبلدون لعام 2017 خروجها من الدور الثاني، بالقول "كانت بداية عصيبة للعام بسبب ما حصل مع فريقي (التدريبي). أصيبوا جميعهم بكوفيد قبل الوصول الى هنا. كنا مبتعدين عن بعضنا البعض لمدة 15 يوماً".

وتابعت "عانيت صعوبة في التحضيرات... كما لم أكن في كامل جاهزيتي البدنية. لم تكن التحضيرات لانطلاق الموسم مثالية".

وارتكبت ابنة الـ28 عاماً 33 خطأ غير مباشر ما ساهم بشكل أساسي في خسارتها المواجهة أمام كورنيه (تحتفل بميلادها الـ32 السبت) التي اعتبرت نفسها بمثابة "ديناصور البطولة. أنا متواجدة هنا منذ 16 عاماً، وبالتالي خضت الكثير من المباريات وواجهت الكثير من المواقف التي توجب علي تجاوزها".

ولم تكن موغوروسا الضحية الكبيرة الوحيدة الخميس، إذ انتهى أيضاً مشوار الاستونية أنيت كونتافيت السادسة عند الدور الثاني بخسارتها أمام الدنماركية الواعدة كلارا تاوسون 2-6 و4-6 بعد ارتكابها 27 خطأ غير مباشر.

وتجاوزت سابالينكا ارتكابها 19 خطأ مزدوجاً في الإرسال وعوضت خسارتها المجموعة الأولى أمام الصينية وانغ شينيو المصنفة 100 عالمياً وفازت 1-6 و6-4 و6-2، لتبلغ الدور الثالث للموسم الثاني توالياً حيث ستتواجه مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الحادية والثلاثين والفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-2 و7-5.

كما تأهلت الى الدور الثالث البولندية إيغا شفيونتيك السابعة وبطلة رولان غاروس لعام 2020 بفوزها على السويدية ريبيكا بيتيرسون 6-2 و6-2، والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا العاشرة بفوزها بالنتيجة ذاتها على الأسترالية سامانتا ستوسور التي كانت تخوض مشاركتها العشرين والأخيرة في بطولة بلادها ضمن منافسات الفردي.

وقالت ابنة الـ37 عاماً الفائزة بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز لعام 2011 لكنها لم تذهب في بطولة بلادها لأبعد من الدور الرابع، إنها "لم أكن أحلم بتحقيق أفضل ما حققته. لا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك. حظيت بالكثير من اللحظات الرائعة هنا في أستراليا وحول العالم. كان الأمر مذهلاً".

وعند الرجال، لم يجد روبليف المصنف خامساً صعوبة في حجز بطاقته الى الدور الثالث بفوزه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-4 و6-2 و6-صفر.

ويلتقي روبليف في الدور الثالث الكرواتي المخضرم مارين شيليتش وصيف أستراليا المفتوحة لعام 2018 وبطل فلاشينغ ميدوز لعام 2014 والفائز بدوره على السلوفاكي نوربرت غومبوس 6-2 و6-3 و3-6 و7-6 (8-6).

وانتهى مشوار الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثالث عشر عند الدور الثاني بخسارته أمام الأسترالي كريستوفر أوكونيل 6-7 (6-8) و4-6 و4-6، فيما فاز الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الخامس عشر على الألماني فيليب كولشرايبر 6-1 و6-صفر و6-3.

© 2022 AFP