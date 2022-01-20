إنفانتينو يستقر موقتا في الدوحة قبل مونديال قطر 2022

كريم جعفر ا ف ب/ا ف ب

انتقل رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو (وسط) إلى قطر بشكل موقت قبل كأس العالم 2022 في الدوحة في وقت سابق من هذا العام

باريس (أ ف ب) – أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس أن رئيسه السويسري جاني إنفانتينو انتقل إلى الدوحة بشكل موقت للإشراف على الاستعدادات لمونديال 2022 في قطر والمزمع اقامته نهاية العام الحالي.

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وقال "فيفا" في بيان "كما أُعلن في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، أبلغ رئيس +فيفا+ مجلس الادارة أنه سيقسم وجوده بين زيوريخ والدوحة وفي مختلف الدول من أجل أداء مهامه الرئاسية وكي يكون قريباً من التحضيرات لكأس العالم".

وأضاف "كما فعل خلال كأس العرب لكرة القدم، سيعمل جنبًا إلى جنب مع موظفي +فيفا+ في مكتبنا في الدوحة، عند الحاجة، حتى اختتام البطولة. لتجنب الشك، السيد إنفانتينو لديه إقامة، ويظل مسؤولاً عن دفع الضرائب في سويسرا".

وكشفت صحيفة "بليك" السويسرية الأحد أن إنفانتينو كان يعيش في الدوحة، حيث استأجر منزلاً وتذهب اثنتان من بناته الأربع إلى المدرسة، قبيل انطلاق العرس الكروي في الامارة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين.

في المقابل، انتقد مواطنه جوزيف بلاتر الذي ترأس "فيفا" لعقود طويلة ما يقوم به خلفه معتبراً انه "من غير المفهوم" أن يكون مقر إنفانتينو، البالغ 51 عامًا، في مكان آخر غير مقر "فيفا" الذي يقع في زيوريخ منذ عام 1932.

وقال بلاتر (85 عاماً) لاذاعة فرنسية الخميس "مكان رئيس +فيفا+ هو مكان المقر وهو في زيوريخ".

وترأس بلاتر الاتحاد الدولي بين عامي 1998 و2015 لكنه خرج من الباب الضيق عندما أُجبر على التنحي ومُنع من ممارسة أي نشاط كروي لمدة ثماني سنوات، قبل أن تقلص العقوبة لاحقًا إلى ست سنوات، على خلفية خروقات مالية.

وتابع "لا أستطيع أن أقول إنه أمر شائن. لكن يمكنني القول إنه من غير المفهوم أنه ذهب للعيش هناك مع أسرته. إنه يترك طعمًا مريرًا".

وختم قائلاً "انه تخلي عن المسؤولية لانه يجب ان يبقى حيث يوجد مقر +فيفا+ خاصة في وقت نعاني فيه من مشاكل داخلية".

© 2022 AFP