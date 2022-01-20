القوى الأمنية السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين

- ا ف ب

امرأة ترفع لافتة خلال تظاهرة في الخرطوم في 20 كانون الثاني/يناير 2022 تطالب بعدم التعرض للمتظاهرين

الخرطوم (أ ف ب) – أطلقت القوى الأمنية السودانية الخميس الغاز المسيل للدموع على آلاف السودانيين الذين خرجوا الى شوارع الخرطوم تكريما لمقتل العشرات في عملية قمع المحتجين على حكم العسكر، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

إعلان اقرأ المزيد

وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع أيضا في أم درمان شمال غرب الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وعنف منذ أن نفذ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلابا أطاح خلاله المدنيين من السلطة.

وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشكل مجموعة أساسية في معارضة العسكر، إن 72 متظاهرا قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص، منذ الانقلاب الذي وقع في 25 تشرين الأول/اكتوبر.

واختار عشرات المتظاهرين الاحتجاج أمام ممثلية الأمم المتحدة في الخرطوم رافعين لافتات كتب عليها "لا للحلول القادمة من الخارج"، في رد على مبادرة الحوار التي دعت إليها الأمم المتحدة، ويرفضها الشارع، مطالباً بتسليم السلطة للمدنيين.

وتقول الشرطة إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى وفاته.

© 2022 AFP