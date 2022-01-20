المحكمة العليا توجه ضربة لترامب في التحقيق حول هجوم الكابيتول

ماندل نغان ا ف ب/ارشيف

دونالد ترامب يتوجه إلى انصاره في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 عندما كان رئيسا للولايات المتحدة

واشنطن (أ ف ب) – مهدت المحكمة الأميركية العليا الطريق أمام نقل وثائق مرتبطة بسلوك دونالد ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 إلى لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة جلاء الضوء على دوره في الهجوم على مقر الكونغرس.

إعلان اقرأ المزيد

ورفضت أعلى سلطة قضائية في البلاد بغالبية ثمانية قضاة من أصل تسعة محاولة الرئيس السابق الابقاء على سرية محفوظات البيت الأبيض، في قرار مقتضب لا يتضمن حيثيات الحكم.

وتتضمن هذه الوثائق الواقعة في مئات الصفحات خصوصا قائمة الأشخاص الذين زاروا ترامب او اتصلوا به في السادس من كانون/ الثاني/يناير 2021 فضلا عن الملاحظات المدونة خلال هذه الاتصالات.

ويشكل قرار المحكمة العليا انتصارا كبيرا "للجنة الخاصة" لمجلس النواب التي تخوض حربا قضائية فعلية مع الرئيس السابق واوساطه.

ورحب البرلمانيان اللذان يرأسان اللجنة الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني في بيان "بانتصار دولة القانون والديموقراطية الأميركية".

وأوضحا أنهما باشرا تلقي الوثائق "التي امل الرئيس السابق بابقائها مخفية".

ويسعى أعضاء لجنة أحداث السادس من كانون الثاني/يناير وغالبيتهم من الديموقراطيين إلى تحديد دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم آلاف من انصاره على مقر الكونغرس في حين كان أعضاء البرلمان بصدد المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وهم يخوضون سباقا مع الزمن لانهم يريدون بأي ثمن نشر خلاصات التحقيق قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية التي قد يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي وقف أعمالهم.

وكانت اللجنة فشلت حتى الان في استدعاء محامي الرئيس السابق ومستشاريه والناطق باسمه وكبير موظفي البيت البيض السابق رغم الطلبات المتكررة على مر الأشهر.

وكان آخر من استدعته اللجنة رئيس بلدة نيويورك السابق رودي جولياني وهو من المقربين جدا من ترامب.

"ليس ملكا"

ويندد دونالد ترامب الذي لا يزال يحتفظ بدور محوري في معسكره ولا يستبعد الترشح لانتخابات العام 2024، بـ"لعبة سياسية" ويحاول تعطيل جهود اللجنة.

وفي هذا السياق، تحدث خصوصا عن صلاحية للسلطة التنفيذية تسمح بالابقاء على سرية الاتصالات بين مسؤولي السلطة. وهو يعتبر أنها تنطبق على الرؤساء السابقين أيضا.

لكن المحاكم الفدرالية رفضت طلب الرئيس السابق مشددة على أن السلطة التنفيذية الحالية تخلت عن هذه الصلاحية وسمحت بنقل ارشيفها إلى الكونغرس.

وقالت القاضية تاني شوتكان في قرار محكمة البداية الذي ثبتته محكمة الاستئناف لاحقا "الرؤساء ليسوا ملوكا ومقدم الشكوى ليس رئيسا".

وأيدت المحكمة العليا رغم انها تضم ثلاثة قضاة سمّاهم ترامب، الحكمين. وحده القاضي المحافظ كلارنس توماس من بين قضاة المحكمة التسعة، أيد موقف ترامب.

وفي ملف قضائي آخر، أصيب الرئيس السابق بنكسة أيضا إذ ان المدعية العامة في نيويورك أعلنت انها اكتشفت "أدلة" على ممارسات ضريبية "احتيالية" في منظمة ترامب.

وفي وثيقة تقع في مئة صفحة اتهمته ليتيسيا جيمس فضلا عن اثنين من ابنائه بسوء تقييم بعض من أصولهم لتحقيق "منفعة اقتصادية".

وأوضحت أنهم قللوا من قيمة ممتلكات في تصريحات لمصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل فيما عمدوا إلى رفع قيمتها لدى المصارف للحصول على قروض.

© 2022 AFP