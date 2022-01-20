بايدن يقول إن "الوقت لم يحن بعد للتخلي" عن المفاوضات مع ايران بشأن الاتفاق النووي

واشنطن (أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن الوقت لم يحن بعد لوقف المفاوضات مع ايران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

إعلان اقرأ المزيد

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة إن "الوقت لم يحن بعد للتخلي" عن المفاوضات مع إيران، مشيرا الى أنه "يتم تحقيق بعض التقدم".

وأضاف أن "مجموعة الدول +خمسة زائد واحد+ تقرأ في نفس الصفحة، لكن لا أحد يعلم ما الذي ستفضي اليه الأمور"، في إشارة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالاضافة الى المانيا.

وبدأت مفاوضات فيينا في نيسان/أبريل 2021 بين إيران والدول التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة. وبعد تعليقها لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

والأسبوع الماضي حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أنّه لم يتبقّ سوى "بضعة أسابيع" لإنقاذ الاتفاق، مؤكّداً أنّ بلاده "مستعدّة" للجوء إلى "خيارات أخرى" إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الاسلامية.

© 2022 AFP