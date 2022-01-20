بطولة إنكلترا: الحارس الفرنسي لوريس يمدد عقده مع توتنهام لعامين إضافيين

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – مدد حارس مرمى منتخب فرنسا لكرة القدم وقائد فريق توتنهام هوتسبر الانكليزي هوغو لوريس عقده لعامين إضافيين وبات مرتبطاً مع نادي شمال لندن حتّى عام 2024، حسب ما ورد في وسائل اعلام محلية الخميس.

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وكان عقد لوريس سينتهي في نهاية الموسم الحالي، ما اثار العديد من التساؤلات حول مستقبل بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب "الديوك".

ووصل حامي عرين الـ"سبيرز" إلى انكلترا في عام 2012 قادماً من ليون، وكان بامكانه اجراء مفاوضات مع أي نادٍ آخر منذ بداية الشهر الحالي.

غير أن لوريس قرر متابعة مغامرته بادارة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، بانتظار الاعلان الرسمي من توتنهام في الساعات المقبلة.

وبحسب صحيفة "دايلي مايل"، فان عودة توتنهام للتألق مع قدوم كونتي في بداية الموسم، أقنعت الحارس الدولي ابن الـ35 عاماً بالبقاء في لندن.

واثنى كونتي مؤخراً على حارس مرماه، قائلاً "هو قائدنا، وهو حارس من الطراز الأوّل بالنسبة لنا ويملك خبرة كبيرة"، معتبراً انه يرغب بأن يراه يجدد عقده مع نادي شمال لندن "يعرف جيداً توتنهام. يحب هذا القميص وهذا الشعار. بالنسبة لي، هو لاعب مهم وأنا واثق بانهم سيجدون حلاً لكي يواصل اللعب مع توتنهام".

© 2022 AFP