دوري أن بي أيه: إمبيد يتعملق بخمسين نقطة في أقل من 27 دقيقة

تيم نواشوكوو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

النجم الكاميروني جويل إمبيد خلال مباراة لفريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضد بوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيلادلفيا، بنسلفانيا، في 14 كانون الثاني/يناير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – تعملق لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 50 نقطة في أقل من 27 دقيقة (في 26.05 دقيقة بالتحديد)، ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على ضيفه أورلاندو ماجيك 123-110 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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ولم يكتف إمبيد بمعادلة رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد النقاط، بل حقق أيضاً 12 متابعة و3 صدات دفاعية (بلوك) في لقاء نجح خلاله في 17 من محاولاته الـ23 وفي 15 رمية حرة من أصل 17 رغم أنه لم يخض سوى 58 ثانية في الربع الرابع الأخير.

وقبل المباراة سأل تايريس ماكسي زميله الكاميروني "دور من ستلعب (الليلة)؟ شاك (عملاق ليكرز السابق شاكيل أونيل)؟ أو ديرك (نجم دالاس السابق الألماني ديرك نوفيتسكي)؟".

فأجابه "سأكون جويل" بحسب ما أفاد ماكسي بعد اللقاء الذي بات فيه إمبيد ثالث لاعب فقط في تاريخ سيكسرز يسجل 50 نقطة أو أكثر في أكثر من مباراة، وذلك بعد ألن أيفرسون والأسطورة ويلت تشامبرلاين.

كما أصبح الكاميروني أول لاعب منذ 1955 يسجل 50 نقطة أو أكثر مع 10 متابعات أو أكثر في هذا العدد من الدقائق في أرضية الملعب.

وبعدما وجد نفسه عرضة لصافرات استهجان جمهوره خلال توجهه الى غرف الملابس نتيجة إنهائه الشوط الأول متخلفاً 47-57، عاد سيسكرز الى أرضية الملعب بعزيمة هائلة وسجل 17 نقطة مقابل 6 فقط لضيفه في أول 5.05 دقائق من الربع الثالث، بينها ثلاثيتان من ماكسي.

واستلم إمبيد المبادرة بعد ذلك في ربع تسيّده فريقه تماماً وأنهاه لصالحه 47-23، ليدخل الى الربع الأخير متقدماً 92-80 إثر ثلاثية من الكاميروني في آخر 25 ثانية.

وعرف فريق المدرب دوك ريفرز كيف يحافظ على أفضليته حتى نهاية اللقاء رغم جلوس إمبيد على مقاعد البدلاء طيلة الربع الأخير باستثناء مشاركته لـ 58 ثانية فقط، ليخرج في النهاية بفوزه السادس والعشرين للموسم في 44 مباراة بفضل مساهمة كل من توبياس هاريس (21 نقطة) وماكسي (14).

وفي المقابل، مني ماجيك بهزيمته الثامنة والثلاثين في 46 مباراة رغم جهود مو بامبا (32 نقطة) وشوما أوكيكي (18) وجايلن ساغس (14 مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة).

وفي واشنطن، قاد كايري إيرفينغ فريقه بروكلين نتس للفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 119-118، بتسجيله 30 نقطة في أفضل مباراة له منذ أن قرر الفريق إعادته الى التشكيلة في المباريات المقامة خارج الديار بعدما استبعد في بداية الموسم بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

© 2022 AFP