دوري "أن بي أيه": جراحة لصانع ألعاب شيكاغو بول تبعده عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع

Stacy Revere غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سيخضع لونزو بول صانع ألعاب شيكاغو بولز المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين لعملية جراحية في ركبته اليسرى ستبعده عن الملاعب من ستة إلى ثمانية أسابيع

لوس انجليس (أ ف ب) – يخضع لونزو بول صانع ألعاب شيكاغو بولز المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين لعملية جراحية في ركبته اليسرى ستبعده عن الملاعب من ستة إلى ثمانية أسابيع، حسب ما أعلن متصدر المنطقة الشرقية الخميس.

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وتلقى بولز الذي يحتل المركز الاوّل برصيد 28 فوزاً مقابل 15 هزيمة، صفعة جديدة حيث انضم بول إلى زميله زاك لافين الغائب عن صفوف فريقه جراء تعرضه للاصابة ذاتها.

ومن المرجح أن يكون بول (24 عاماً) الذي سيخضع لتنظير مفصل الغضروف المفصلي، لائقاً مع بداية الأدوار الإقصائية الـ "بلاي أوف" في منتصف نيسان/أبريل المقبل.

ونجح بولز في عكس صورة متألقة في بداية الموسم بفضل الثلاثي "المتفجر" بول ولافين وديمار ديروزان، فتصدر المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت (29-16) وبروكلين نتس (28-16).

ويسعى بولز للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الاولى منذ خمسة أعوام.

ويتألق لونزو، الأخ الأكبر لصانع ألعاب تشارلوت هورنتس، لاميلو، في موسمه الأوّل مع بولز بمعدل تسجيل 13 نقطة في المباراة الواحدة، إضافة إلى 5.4 مرتدات و5.1 تمريرات حاسمة.

© 2022 AFP