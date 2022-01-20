كأس إسبانيا: ريال مدريد بصعوبة إلى ربع النهائي

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بالفوز على مضيفهم إلتشي 2-1 بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة كأس إسبانيا في 20 كانون الثاني/يناير 2022.

مدريد (أ ف ب) – بلغ ريال مدريد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه إلتشي 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي صفر-صفر) الخميس في الدور ثمن النهائي.

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ووجد ريال مدريد صعوبة كبيرة في ايجاد ثغرة في دفاع المضيف طيلة الوقت الأصلي، ووجد نفسه متخلفاً بهدف في الشوط الإضافي الأوّل سجله غونسالو فيردو من ركلة حرة على دفعتين (103) تسبب فيها البرازيلي مارسيلو وطرد على اثرها(102).

وانتفض ريال مدريد بعد الهدف ونجح في قلب الطاولة بهدفين للبديلين إيسكو والبلجيكي إدين هازار في الدقيقتين 108 و115 توالياً.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب أبرز نجومه في مقدمتهم هدافه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة وحارس مرماه العملاق البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرتغالي إيدر ميليتاو، فيما جلس لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو على دكة البدلاء قبل أن يدفع بهما في الدقيقة 72 مكان الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي ادواردو كامافينغا.

ودفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بإيسكو وهازار مكان الصربي لوكا يوفيتش (79) والبرازيلي رودريغو (91).

ولحق ريال مدريد بريال سوسييداد وريال مايوركا ورايو فايكانو وقادش وريال بيتيس وفالنسيا.

ويختتم الدور ثمن النهائي لاحقاً بلقاء أتلتيك بلباو وصيف بطل الموسم الماضي مع برشلونة حامل اللقب.

© 2022 AFP