كأس الأمم الإفريقية: الجزائر تفقد اللقب وغينيا الاستوائية وجزر القمر تلحقان بركب المتأهلين

قائد المنتخب الجزائري رياض محرز مستاء عقب الخسارة امام ساحل العاج 1-3 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في 20 كانون الثاني/يناير 2022.

دوالا (أ ف ب) – أطاحت ساحل العاج بالجزائر من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وجردتها من اللقب عندما تغلبت عليها 3-1الخميس على ملعب "جابوما" في دوالا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للنسخة الثالثة والثلاثين في الكاميرون.

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وسجل فرانك كيسييه (23) وابراهيم سانغاريه (40) ونيكولاس بيبي (55) أهداف ساحل العاج، وسفيان بن دبكة (74) هدف الشرف للجزائر.

وكانت الجزائر بحاجة الى الفوز لبلوغ الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين غينيا الاستوائية وسيراليون، لكنها خيبت الآمال وودعت من الدور الاوّل بخسارة قاسية هي الثانية توالياً لها في البطولة.

ولم تتمكن الجزائر من مخالفة الأعراف حيث فشل آخر خمسة أبطال في القارة السمراء في الدفاع عن لقبهم، ولم يتقدم أي منهم أكثر من دور الـ 16.

وكان آخر منتخب نجح في الحفاظ على لقبه هو المصري وفي مناسبتين عندما توج بثلاثة ألقاب متتالية من 2006 الى 2010.

ودخل "محاربو الصحراء" العرس القاري متوجين باللقب العربي في الدوحة الشهر الماضي وبسجل رائع حيث لم يخسروا في آخر 34 مباراة تواليًا، وهو رقم قياسي لمنتخب إفريقي.

غينيا الاستوائية جزر القمر الى ثمن النهائي

في المقابل، كانت ساحل العاج ضامنة تأهلها كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث منذ الأربعاء عقب خسارة السودان أمام مصر، لكنها عوضت تعادلها المخيب أمام سيراليون 1-1 في الجولة الثانية وحققت فوزها الثاني في البطولة وتصدرت المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام غينيا الاستوائية التي حجزت البطاقة الثانية المباشرة عن المجموعة بفوزها على سيراليون بهدف وحيد سجله لاعب وسط مورسيا الاسباني بابلو غانيت (38) من تسديدة قوية من خارج المنطقة.

وحصلت سيراليون على ركلة جزاء في الدقيقة 85 انبرى لها كاي كامارا لكن حارس مرمى ديبورتيفو ألالفيس الاسباني خيسوس أووونو ابعدها الى ركنية.

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها غينيا الاستوائية الدور الثاني للعرس القاري والأولى في مشاركتها المباشرة الأولى بعد نسختي 2012 عندما استضافتها مشاركة مع الغابون و2015 عندما نظمتها بدلا من المغرب.

وتخطت غينيا الاستوائية كل التوقعات في النسختين السابقتين، وبلغت الدور ربع النهائي ثمّ نصف النهائي.

واستفادت جزر القمر من خسارة الجزائر وسيراليون وضمنت تأهلها كثالث منتخب بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث بعد الرأس الأخضر (المجموعة الأولى) ومالاوي (الثانية).

وحلت جزر القمر ثالثة في المجموعة الثالثة خلف المغرب والغابون، واستفادت أيضا من خسارة السودان أمام مصر صفر-1 الأربعاء في الجولة الاخيرة من المجموعة الرابعة.

وتلتقي جزر القمر في ثمن النهائي مع الكاميرون المضيفة ومتصدرة المجموعة الأولى.

وضربت ساحل العاج موعداً مع مصر في ثمن النهائي، فيما تلعب غينيا الاستوائية مع متصدر المجموعة السادسة الذي يعرف لاحقاً عقب مباراتي الجولة الثالثة بين تونس وغامبيا، ومالي وموريتانيا.

© 2022 AFP