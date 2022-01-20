كأس الرابطة: ثنائية جوتا تقود ليفربول إلى النهائي لملاقاة تشلسي

جاستن تاليس ا ف ب/ا ف ب

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز على أرسنال 2-صفر في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الانكليزية على ملعب الامارات ستاديوم في 20 كانون الثاني/يناير 2022

لندن (أ ف ب) – قاد البرتغالي ديوغو جوتا فريقه ليفربول إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة الانكليزية لكرة القدم حيث سيلاقي تشلسي، بعد تسجيله هدفي الفوز على مضيفه أرسنال 2-صفر في إياب نصف النهائي الخميس، بعد تعادلهما سلباً ذهابا.

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وتقاسم جوتا الهدفين في شوطي المباراة، فافتتح التسجيل في الدقيقة 19 وأضاف الثاني في الدقيقة 78، كلاهما من تمريرتين حاسمتين من المدافع ترنت ألكسندر-أرنولد.

وشهدت المباراة طرد لاعب أرسنال الغاني توماس بارتي بعد 15 دقيقة من دخوله إلى أرض الملعب بدلاً من العائد إلى التشكيلة إميل سميث-رو (90)، في سيناريو أشبه لما حصل في الذهاب عندما خاض رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المباراة بعشرة لاعبين في ملعب "أنفيلد"، منذ الدقيقة 24 إثر طرد لاعب وسطه السويسري غرانيت تشاكا.

ويواجه ليفربول الذي يتقاسم الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة مع مانشستر سيتي برصيد 8 ألقاب آخرها عام 2012، تشلسي، المتوج خمس مرات آخرها عام 2015 والذي كان ضمن تأهله إلى المباراة النهائية بفوزه على توتنهام في الدور نصف النهائي الآخر باجمالي المباراتين 3-صفر.

وتقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي الشهير في 27 شباط/فبراير المقبل.

وستشهد المسابقة تتويج بطل جديد للمرة الاولى في خمس سنوات بعد أن هيمن مانشستر سيتي على الالقاب في المواسم الاربعة الاخيرة قبل أن يخرج من الدور الرابع في الحالي.

وتابع ليفربول سلسلته الناجحة حيث لم يخسر في مبارياته الـ40 الاخيرة خارج معقله في مختلف المسابقات بعد تقدمه قبل الاستراحة. وتعود آخر خسارة له إلى أيار/مايو 2018 أمام روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وعاد إلى صفوف "المدفعجية" النروجي مارتن أوديغارد، وقاد الهجوم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، فيما غاب كل من الغابوبي بيار-إيميريك أوباميانغ، المصري محمد النني والعاجي نيكولاس بيبي بسبب المشاركة مع منتخبات بلدانهم في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وخاض فريق المدرب الالماني يورغن كلوب الذي وصل إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2016 (خسر أمام مانشستر سيتي)، المباراة بغياب نجمي هجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه لانشغالهما مع منتخبي بلديهما في كأس أمم إفريقيا، بالإضافة الى لاعب الوسط الغاني نابي كيتا للسبب ذاته، وحلّ مكانهم البرتغالي المتألق هذا الموسم جوتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو وكايدي غوردون.

على ملعب الامارات ستاديوم، استهل أصحاب الارض المباراة بعد خمس دقائق من صافرة البداية بانذار من لاكازيت الذي سدد كرة من ركلة حرة اصطدمت بالعارضة اثر خطأ من الاسكتلندي أندي روبرتسون على بوكايو ساكا، في حين اعتقد ليفربول انه افتتح التسجيل عبر الكاميروني جويل ماتيب إلا أن الحكم الغى الهدف بداعي التسلل (13).

ولم ينتظر الـ"ريدز" كثيراً لتسجيل هدف السبق مع استحواذ على الكرة بنسبة 67 في المئة، عبر هجمة مرتدة منسقة وكرة من البرازيلي فابينو بكعب قدمه إلى ألكسندر-أرنولد تابعها إلى جوتا الذي تخلص من دفاع أرسنال وسدد أرضية زاحفة خدعت الحارس آرون رامسدل (19).

وتابع ليفربول ضغطه مع بداية الشوط الثاني، فناب القائم الايسر عن الحارس رامسدايل برده رأسية البديل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه بعد تمريرة عرضية من ألكسندر-أرنولد (59).

واضاف جوتا الثاني بعد تمريرة من منتصف الملعب من ألكسندر-أرنولد كسر بها مصيدة التسلل فروضها على صدره وتابعها ساقطة فوق الحارس رامسدايل (78).

ورفع جوتا رصيده إلى 3 أهداف في 3 مباريات في كأس الرابطة هذا الموسم، وإلى 14 في مختلف المسابقات في 2021-2022 بينها سبعة في مرمى الفريق اللندني.

كما سجل البرتغالي هدفه الخامس في مبارياته الاربع الأخيرة أمام أرسنال في مختلف المسابقات، منها 4 أهداف في مباراتين على ملعب الامارات ستاديوم بقميص ليفربول.

© 2022 AFP