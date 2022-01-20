مقتل ستة مدنيين في قصف على مدينة عفرين السورية

بكر القاسم ا ف ب/ارشيف

ارتال من الدبابات التركية متوقفة قرب قرية أقجة قلعة التركية على الحدود مع سوريا في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2019

بيروت (أ ف ب) – قُتل ستة مدنيين جرّاء قصف الخميس على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركية في شمال سوريا، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

إعلان اقرأ المزيد

وقال المرصد إن "القصف المدفعي نُفّذ من مناطق تواجد قوات النظام والقوات الكردية" وإن لم يُحدّد على الفور منفّذو العملية.

وأضاف المصدر الذي يتّخذ من بريطانيا مقرًّا ويعتمد على مصادر داخل سوريا للحصول على معلوماته "في حصيلة غير نهائية، (سُجّل) ستة شهداء بينهم طفلان بقصف برّي على مدينة عفرين"، بالإضافة إلى "نحو 30 جريحًا".

وجاء القصف بعد أسبوع من هجوم انتحاري قرب قاعدة عسكرية يديرها مقاتلون مدعومون من تركيا في عفرين، بحسب المرصد.

وكانت منطقة عفرين ذات غالبية كردية وتُشكل ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية قبل أن تسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها عليها في آذار/مارس 2018 بعد هجوم واسع شنّته على المقاتلين الأكراد.

ومنذ العام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على مناطق حدودية واسعة في شمال سوريا بعد هجمات عدة شنتها ضد مقاتلين أكراد وتنظيم الدولة الإسلامية.

وسجّلت القوات الكردية الخميس ذكرى مرور أربع سنوات على إطلاق تركيا توغلها في عفرين، ما أدّى إلى موجة نزوح جماعي.

وكتب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على تويتر أن "استعادة عفرين وعودة سكانها الآمنين ووقف كامل الجرائم أهم أولوياتنا".

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

هع/كبج/لين

© 2022 AFP