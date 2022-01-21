أستراليا المفتوحة: أزارينكا "تخنق" سفيتولينا وتتأهل للدور الرابع

مارتن كيب ا ف ب/ا ف ب

سحقت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 25 عالمياً منافستها الاوكرانية إيلينا سفيتولينا (17) 6-صفر و6-2 وتأهلت إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن في 21 كانون الثاني/يناير 2022

ملبورن (أ ف ب) – لقّنت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة 25 عالمياً، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (17) درساً في كرة المضرب في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها عليها 6-صفر و6-2 لتتأهل إلى الدور الرابع.

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علّقت أزارينكا التي احتاجت إلى ساعة و7 دقائق للفوز على منافستها "لعبت بشكل جيد من الناحية التكتيكية. تدافع (سفيتولينا) بشكل جيد جداً لذا كان يتوجب عليّ خنقها، وهذا ما نجحت بالقيام به".

وضربت المصنفة أولى عالمياً سابقاً والفائزة في ملبورن عامي 2012 و2013 موعداً في الدور التالي مع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، الرابعة، والمتوجة بالنسخة الأخيرة من بطولة رولان غاروس الفرنسية عقب قلب تأخرها بمجموعة أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو (27) إلى فوز 2-6 و6-4 و6-4، من اجل بطاقة عبور للدور ربع النهائي.

ووصلت أزارينكا (32 عاماً) بين عامي 2009 و2016 إلى الدور الرابع على الأقل في ملبورن لمدة ثماني سنوات متتالية، لتتوج باللقب مرتين.

وتابعت البيلاروسية التي جلس إلى جانبها ابنها ليو خلال المؤتمر الصحافي "أعتقد أن هذا النوع من الذهنية، للبقاء في الوقت الحاضر، والاستمرار في فعل ما بوسعي في الوقت الحالي، حيث يساعدني ذلك أكثر بدلاً من المقارنة (مع الماضي)".

وأردفت "أعتقد أن ما أريد قوله هو ذلك السلّم الذي أريد أن أتسلقه خطوة بخطوة" و"أعتقد أن الخطر بالنسبة لي هو محاولة تخطي بضع خطوات. هو أمر أتعلم ألاّ أفعله. لقد كان ذلك مفيداً".

وفازت سفيتولينا، المصنفة ثالثة عالمياً سابقاً، بأول شوط لها بعدما خسرت ثمانية توالياً لم تحرز خلالها سوى 12 نقطة في المجمل، أي أقل بـ 20 من منافستها.

واستغلت أزارينكا المهيمنة (17 نقطة لصالحها مقابل 9 أخطاء مباشرة) تعثر الأوكرانية والعدد الكبير من الأخطاء المباشرة من قبلها للفوز بمباراة بدت باتجاه واحد.

قاومت سفيتولينا في الشوط الاخير على إرسال منافستها، وانقذت خمس كرات لانهاء المباراة وحصلت بدورها على ثلاث كرات للفوز بالارسال، قبل أن ترتكب الخطأ الـ 26 الأخير المباشر وتخسر المجموعة والمباراة.

ولم يسبق لسفيتولينا التي وصلت إلى نصف نهائي بطولتي ويمبلدون الانكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية في عام 2019، أن تخطت الدور ربع النهائي في ملبورن (2018 و2019).

وتلعب اليونانية ماريا ساكاري المصنفة خامسة والفائزة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (28) 6-4 و6-1، في الدور الرابع مع الأميركية جيسيكا بيغولا التي كانت اقصت الإسبانية نوريا باريساس 7-6 (7-3) و6-2.

© 2022 AFP