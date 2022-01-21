أستراليا المفتوحة: أزارينكا "تخنق" سفيتولينا وتتأهل للدور الرابع

مارتن كيب ا ف ب/ا ف ب

سحقت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 25 عالمياً منافستها الاوكرانية إيلينا سفيتولينا (17) 6-صفر و6-2 وتأهلت إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن في 21 كانون الثاني/يناير 2022

ملبورن (أ ف ب) – لقّنت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة 25 عالمياً، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (17) درساً في كرة المضرب في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها عليها 6-صفر و6-2 لتتأهل إلى الدور الرابع.

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علّقت أزارينكا التي احتاجت إلى ساعة و7 دقائق للفوز على منافستها "لعبت بشكل جيد من الناحية التكتيكية. تدافع (سفيتولينا) بشكل جيد جداً لذا كان يتوجب عليّ خنقها، وهذا ما نجحت بالقيام به".

وضربت المصنفة أولى عالمياً سابقاً والفائزة في ملبورن عامي 2012 و2013 موعداً مع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة والمتوجة بالنسخة الأخيرة من بطولة رولان غاروس الفرنسية والتي قبلت تأخرها بمجموعة أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو (27) إلى فوز 2-6 و6-4 و6-4.

ووصلت أزارينكا (32 عاماً) بين عامي 2009 و2016 إلى الدور الرابع على الأقل في ملبورن لمدة ثماني سنوات متتالية، لتتوج باللقب مرتين.

وتابعت البيلاروسية التي جلس إلى جانبها ابنها ليو خلال المؤتمر الصحافي "أعتقد أن هذا النوع من الذهنية، للبقاء في الوقت الحاضر، والاستمرار في فعل ما بوسعي في الوقت الحالي، يساعدني أكثر بدلاً من المقارنة (مع الماضي)".

وأردفت "أعتقد أن ما أريد قوله هو ذلك السلّم الذي أريد أن أتسلقه خطوة بخطوة" و"أعتقد أن الخطر بالنسبة لي هو محاولة تخطي بضع خطوات. هو أمر أتعلم ألاّ أفعله. لقد كان ذلك مفيداً".

وفازت سفيتولينا، المصنفة ثالثة عالمياً سابقاً، بأول شوط لها بعدما خسرت ثمانية توالياً لم تحرز خلالها سوى 12 نقطة في المجمل، أي أقل بـ 20 من منافستها.

واستغلت أزارينكا المهيمنة (17 نقطة لصالحها مقابل 9 أخطاء مباشرة) تعثر الأوكرانية والعدد الكبير من الأخطاء المباشرة من قبلها للفوز بمباراة بدت باتجاه واحد.

قاومت سفيتولينا في الشوط الاخير على إرسال منافستها، وانقذت خمس كرات لانهاء المباراة وحصلت بدورها على ثلاث كرات للفوز بالارسال، قبل أن ترتكب الخطأ الـ 26 الأخير المباشر وتخسر المجموعة والمباراة.

ولم يسبق لسفيتولينا التي وصلت إلى نصف نهائي بطولتي ويمبلدون الانكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية في عام 2019، أن تخطت الدور ربع النهائي في ملبورن (2018 و2019).

وتلعب اليونانية ماريا ساكاري المصنفة خامسة والفائزة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (28) 6-4 و6-1، في الدور الرابع مع الأميركية جيسيكا بيغولا التي كانت اقصت الإسبانية نوريا باريساس 7-6 (7-3) و6-2.

وتأهلت الى الدور ذاته الإسبانية باولا بادوسا الثامنة بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و5-7 و6-4، لتلتقي الأميركية ماديسون كيز الفائزة على الصينية وانغ كيانغ 4-6 و6-3 و7-6 (10-2).

كيسمانوفيتش يستغل فرصته "على أكمل وجه"

وبعدما كان مهدداً بانتهاء مشواره عند الدور الأول نتيجة القرعة التي وضعته في مواجهة مواطنه نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول والفائز باللقب تسع مرات، يواصل الصربي ميومير كيسمانوفيتش مغامرته بعد قرار ترحيل "دجوكو" على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى أستراليا قبل الغاء تأشيرته.

ولم يسبق لابن الـ22 عاماً أن وصل الى أبعد من الدور الثاني في أي من مشاركاته الـ11 السابقة في البطولات الكبرى، لكنه وصل الآن الى الدور الرابع بعدما تغلب الجمعة على الإيطالي لورنتسو سونيغو المصنف الخامس والعشرين 6-4 و6-7 (8-10) و6-2 و7-5.

وبعد قرار ترحيل ديوكوفيتش، حظي كيسمانوفيتش بفرصة مثالية لحجز بطاقته الى الدور الثاني بمواجهته "الخاسر المحظوظ" الإيطالي سالفاتوري كاروسو، قبل أن يتخطى بعدها الأميركي تومي بول ثم سونيغو، مع الأمل بمواصلة المشوار من خلال الفوز في الدور الرابع على الفرنسي غايل مونفيس السابع عشر والفائز الجمعة على التشيلي كريستيان غارين السادس عشر 7-6 (7-4) و6-1 و6-3.

وعلق الصربي على مشواره في ملبورن الذي منحه حتى الآن 215 ألف دولار إضافة الى 180 نقطة لرصيده في تصنيف رابطة المحترفين، قائلاً "إنه أمر لا يصدق. قبل أسبوع كان يتوجب عليّ مواجهة الرقم واحد في العالم ولم تكن فرصي كبيرة (بالتأهل)، لكني الآن في الدور ثمن النهائي".

وتابع "أنا سعيد جداً لتمكني من استغلال هذه الفرصة التي حصلت عليها... كل ما أردته هو أن أستغلها على أكمل وجه".

وكشف أنه ليس على اتصال بديوكوفيتش الذي عاد الى صربيا بعد ترحيله، مضيفاً "أعتقد بأنه ما زال يتعافى من كل شيء ولم أشأ أن أزعجه... سأتحدث اليه بالتأكيد عندما تهدأ الأمور".

وبلغ الدور الرابع أيضاً وللمرة الأولى في ملبورن الكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر بفوزه على الأميركي رايل أوبيلكا الثالث والعشرين 7-6 (7-4) و4-6 و6-3 و6-4، ليواجه الألماني ألكسندر زفيريف الثالث أو المولدافي رادو ألبوت الصاعد من التصفيات.

© 2022 AFP