المجموعة الفرنسية "ألستوم" تعلن أنها ستوظف 7500 شخص في العالم في 2022

هوك كريستيان ديتريش د ب ا/اف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – أعلنت مجموعة ألستوم الفرنسية المصنعة للسكك الحديد الجمعة أنها تنوي توظيف 7500 شخص في 2022 من أجل تلبية الطلب المتزايد وطلبيات قياسية تلقتها بلغت قيمتها 77,8 مليار يورو حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.

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وقالت المجموعة التي يعمل فيها 72 ألف موظف في العالم حاليا، في بيان أنها ترغب في توظيف ستة آلاف مهندس ومدير و1500 عامل وفني، موضحة أن "هذه الوظائف مخصصة لمشاريع متعلقة بالعربات والإشارات والخدمات".

وأكدت مديرة الموارد البشرية في المجموعة آن-صوفي شوفو-غالاس لوكالة فرانس برس إن "الشركة ضاعفت حجمها منذ عام (مع شراء شركة بومباردييه ترانسبورت الكندية)، نحن موجودون في 70 دولة ودفتر طلبياتنا كبير، إذًا لدينا حاجات في كافة أنحاء العالم لتنفيذ العقود".

مؤخرًا، على سبيل المثال، أبرمت ألستوم عقدًا لتزويد شركة القطارات النروجية الحكومية بمئتي قطار مقابل 1,8 مليار يورو، وعقدًا آخر لتزويد شركة السكك الحديد السويدية بـ25 قطارًا سريعًا مقابل 680 مليون يورو.

في التفاصيل، تسعى المجموعة لتوظيف 3900 شخص في أوروبا و1700 في منطقة آسيا المحيط الهادئ و1500 في الأميركيتين و400 في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وصرّحت آن-صوفي شوفو-غالاس أن الشركة ترغب في "استقطاب عدد أكبر من النساء للوظائف التقنية" مشيرةً إلى أن الشركة تنوي رفع نسبة النساء في صفوف موظفيها ومهندسيها من 23 إلى 28% عام 2025.

وعرضت ألستوم الخميس نتائج ممتازة مع تسجيل نمو في رقم مبيعاتها بنسبة 5,2% في الفصل الثالث من سنتها المالية المتأخرة.

تتوقع الشركة نموًّا سنويًّا لرقم مبيعاتها بمعدّل 5% بحلول 2024-2025.

© 2022 AFP