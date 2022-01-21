بطولة ألمانيا: بايرن تحت هالة "المرعب" ليفاندوفسكي ودورتموند للبقاء على مسافة قريبة

هارولد كونينغهام تصوير مشترك/ا ف ب

توج مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يظهر على الشاشة أفضل لاعب في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2021

برلين (أ ف ب) – أثنى المهاجم الدولي ومدرب منتخب ألمانيا السابق يورغن كلينسمان على الهداف البولندي لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، واصفاً إياه بأفضل مهاجم في الدوري الالماني لكرة القدم في العصر الحديث، في وقت يتحضر "مرعب" بافاريا لزيادة غلته من الأهداف عندما يحلّ وفريقه حامل اللقب والمتصدر ضيفاً على هرتا برلين الأحد في المرحلة العشرين.

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يتصدر بايرن "بوندسليغا" مع 46 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط على بوروسيا دورتموند الساعي للبقاء على مسافة قريبة وذلك عندما يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر أمام هوفنهايم الرابع (31) السبت في أبرز مباريات هذه المرحلة.

ويأمل "ليفا" الذي احتفظ بلقبه كـ "الأفضل" لعام 2021 في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإثنين، أن يرفع رصيده التهديفي أمام نادي العاصمة الذي سبق له أن هز شباكه 10 مرات في مبارياته الخمس الاخيرة.

وكان ليفاندوفسكي وصل إلى عتبة الـ 300 هدف في الدوري الالماني قبل يومين من تكريسه كأفضل لاعب بحسب اختيار "فيفا"، بثلاثيته من رباعية فريقه في مرمى كولن.

قال كلينسمان، المتوج بمونديال 1990 مع "مانشافات"، لوكالة فرانس برس في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "لا شك أن روبرت هو أفضل مهاجم شهده الدوري الألماني في العصر الحديث".

وتألق المهاجم الدولي السابق والبالغ حالياً 57 عاماً داخل حدود بلاده مع شتوتغارت ثم بايرن وخارجها متنقلاً بين توتنهام الانكليزي وإنتر الإيطالي وموناكو الفرنسي، كما حمل شارة القيادة في المنتخب الوطني وقاده للفوز بكأس أوروبا 1996، قبل أن ينتقل إلى دكة المدربين ليشرف على منتخبي "مانشافات" والولايات المتحدة.

وأقرّ كلينسمان بأنه صُعق عندما حطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في موسم واحد في "بوندسليغا" والذي سجله اسطورة بايرن ميونيخ أيضاً "المدفعجي" الراحل غيرد مولر (40 هدفاً في موسم 1971-1972)، قائلاً "في ألمانيا، لم نعتقد أبدًا أنه سيكون من الممكن الاقتراب من هذا الرقم القياسي".

وسجل "ليفا" 41 هدفاً في 29 مباراة الموسم الماضي، كما يحتل مع 300 هدف المركز الثاني في ترتيب أفضل الهدافين خلف مولر نفسه (365 هدفاً).

ومع 23 هدفاً في 19 مباراة هذا الموسم، يعتبر ليفاندوفسكي أبرز المرشحين لانهاء الدوري في قمة ترتيب الهدافين للموسم الخامس توالياً.

مدرب هرتا برلين يورغن كلينسمان الذي تولى الاشراف على فريقه لمدة عشرة أسابيع فقط قبل أن يتنحى في شباط/فبراير 2020 اينا فاسبندر ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

وأضاف كلينسمان "الطريقة التي يحافظ بها على هذا الجوع باستمرار، والدافع للتسجيل والفوز بالألقاب، هم من مستوى مختلف تمامًا".

ويعتبر هرتا برلين الضحيّة المفضلة لليفاندوفكسي، اذ سجل ثلاثية من خماسية الفوز في ميونيخ في آب/أغسطس الماضي، كما سجل الأهداف الاربعة لفريقه في مباراة الفوز 4-3 في تشرين الأوّل/اكتوبر 2020.

ولم يذق نادي العاصمة صاحب المركز الثالث عشر طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة، وتحديداً منذ فوزه غير المتوقع على بوروسيا دورتموند 3-2 في المرحلة السابعة عشرة قبل عيد الميلاد، لذا يسعى إلى تضميد جراحه بعد خسارته دربي العاصمة أمام الجار أونيون 2-3 في ثمن نهائي الكأس المحلية.

وأمل كلينسمان ألاّ يسجل المهاجم البولندي "الكثير من الأهداف" في مرمى فريقه السابق (أشرف على تدربيه لفترة 10 أسابيع)، ولكن "بايرن هو المرشح بشكل واضح ويحتاج للحفاظ على مسافة بعيدة من دورتموند، لانه ليس بعيد المنال حتّى الآن".

من ناحية أخرى، تتصاعد الضغوطات على كاهل النمسوي ادولف هيوتر مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ قبل مباراته المنتظرة على أرضه أمام أونيون برلين السبت وعقب خسارته المذلة أمام هانوفر 3-صفر في الدور ثمن النهائي للكأس المحلية.

وعلى غرار هرتا، يعاني مونشنغلادباخ للعودة إلى سكة الانتصارات حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط فقط عن أرمينيا بيليفيلد السادس عشر، فيما صعد أونيون برلين للمركز الخامس بعد فوزه على هوفنهايم 2-1 في المرحلة السابقة.

وستضع خسارة ثالثة توالياً في مختلف المسابقات، المدرب هيوتر تحت مقصلة الإقالة، وهو مصمم على "إشراك 11 لاعباً المناسبين الذين يقبلون الموقف ويفعلون شيئًا حياله".

-لاعب تحت المجهر: محمود دحود-

يأمل الوصيف بوروسيا دورتموند أن يتعافى لاعبه المولود في سوريا الالماني الدولي محمود دحود من اصابة في ظهره قبل مباراته المرتقبة أمام هوفنهايم، بعدما افتقد النادي الأصفر والأسود لجهوده خلال الخسارة أمام سانت باولي 1-2 في الكأس المحلية الثلاثاء.

تألق لاعب وسط دورتموند محمود دحود (إلى الأعلى) في الفوز على فرايبورغ إينا فاسبندر ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

تألق دحود في الفوز على فرايبورغ 5-1 في المرحلة السابقة، حيث لعب دوراً في ثلاثة من الأهداف الاربعة الاولى لفريقه، وختم استعراضه بتسجيله الخامس.

أقرّ ماركو روزه مدرب دورتموند عقب خسارة الكأس "كان +مو+ متألقاً، كما اننا افتقدنا لاسلوبه في اللعب".

ويشكّل دحود بفضل تحركاته السريعة ورؤيته للمساحات وقدرته على تمرير الكرات القاتلة ثنائية قاتلة مع زميله الشاب الانكليزي جود بيلينغهام.

-احصاءات-

66- الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية التي سجل خلالها بايرن ميونيخ في الدوري، بما فيها مباراته أمام كولن السبت الماضي.

20- عدد الانتصارات التي حققها قائد بايرن ميونيخ الحارس مانويل نوير في 24 مباراة خاضها أمام هرتا برلين، مقابل 3 تعادلات وهزيمة يتيمة.

15-عدد الاهداف التي سجلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 20 مباراة خاضها أمام هرتا برلين بقميصي بايرن ميونيخ وفريقه السابق بوروسيا دورتموند.

© 2022 AFP