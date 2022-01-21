خفر السواحل التونسي ينتشل أربع جثث ويبحث عن 7 مفقودين اثر غرق مركب مهاجرين

مهاجرون افارقة تم انقاذهم من الجيش التونسي خلال محاولة عبورهم المتوسط في جنوب البلاد في 11 حزيران/يونيو 2021

تونس (أ ف ب) – انتشلت قوات خفر السواحل التونسيين أربع جثث وتواصل الجمعة عمليات بحث عن سبعة مهاجرين اثر غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة وسط-شرق تونس وعلى متنه 32 شخصا.

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وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لفرانس برس "غرق مركب قبالة سواحل جزيرة قرقنة في الليلة الفاصلة بين 19 و20 كانون الثاني/يناير وكان على متنه 32 مهاجرا وفقا لشهادة الناجين".

وأضاف الجبابلي "تم انقاذ 21 وانتشال جثة في مرحلة أولى" تم انتشلت قوات خفر السواحل الخميس والجمعة ثلاث جثث اضافية من بينهم طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 أعوام و"جاري البحث عن المفقودين الباقين".

وكل المهاجرين من الجنسية التونسية وكانوا متجهين نحو السواحل الاوروبية.

وإيطاليا هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا، وخصوصا من تونس وليبيا، مع ارتفاع عدد المغادرين بشكل حاد مقارنة بالسنوات السابقة.

وحسب احصاءات لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فان اكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أو احتسبوا في عداد المفقودين في عام 2021 لدى محاولتهم الوصول الى السواحل الأوروبية عبر البحر الابيض المتوسط.

ووصل السواحل الأوروبية في العام 2021 أكثر من 115 ألف مهاجر، أكثر من 20% منهم تونسيون.

تشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة وقد تجاوزت نسبة البطالة فيها 18% وترتفع في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا الى حوالي 41%.

ويحتد الصراع السياسي في البلاد بين أحزاب والرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن منذ 25 تموز/يوليو تولي السلطات في البلاد وتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق.

© 2022 AFP