دوري "أن بي ايه": فينيكس يسقط دالاس وبايسرز يفاجىء غولدن ستايت

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

لوس انجليس (أ ف ب) – فاز فينيكس صنز على مضيفه دالاس مافريكس 109-101 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليحكم قبضته على صدارة المنطقة الغربية مستفيداً من خسارة وصيفه غولدن ستايت ووريرز بمواجهة ضيفه إنديانا بايسرز 117-121 بعد التمديد.

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على ملعب "أميركان إرلاينز سنتر"، وفي حين كانت النتيجة تشير إلى التعال 99-99 قبل ثلاث دقائق من صافرة النهاية، سجل صنز 10 نقاط مقابل نقطتين لمنافسه.

ويدين صنز بالفوز للثنائي ديفن بوكر وكريس بول، حيث سجل الأوّل رميتين حرتين في الثواني الاخيرة من اجمالي 28 نقطة، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين من أصل 6، في حين سجل الثاني الرمية الثلاثية الاخيرة القاتلة لآمال مافريكس بالعودة إلى أجواء اللقاء، منهياً المباراة مع 20 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

في المقابل، برز في صفوف الخاسر السلوفيني لوكا دونتشيتش بتسجيله 28 نقطة، منها 19 عند الاستراحة، إلى 8 تمريرات حاسمة و8 مرتدات.

وعلى ملعب "تشايز سنتر" ألحق إنديانا بايسرز صاحب المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية خسارة غير متوقعة بضيفه غولدن ستايت ووريرز بعد التمديد.

وعلى رغم تعملق ستفين كوري في صفوف الخاسر بتسجيله 39 نقطة إلى 8 تمريرات حاسمة، إلا انه فشل في الامتحان الاخير وتحديداً في رميتيه الاخيرتين من خارج القوس (6 رميات ناجحة من أصل 16)، كما خسر فريقه الكرة 21 مرة ولم ينجح سوى في 9 تسديدات ثلاثية من أصل 42.

وشرّع غولدن ستايت ووريرز الذي تقدم بفارق 16 نقطة عند الاستراحة، الباب أمام ضيفه لقلب الطاولة عليه بقيادة نجمه الدومينيكاني كريس دوارتي صاحب 27 نقطة وكايفر سايكس الحاسم مع 5 من نقاطه الـ 10 بعد التمديد، فيما اضاف جاستن هوليداي 16.

عند الخاسر، أرخى غياب "المحارب" درايموند غرين بسبب اصابة في ساقه بثقله مرة جديدة، في حين عانى كلاي تومسون لفرض نفسه مكتفياً بـ 12 نقطة، فيما أضاف كيفون لوني 13.

في نيويورك وعلى ملعب "ماديسون سكوير غاردن"، تلقى نيكس خسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام نيو أورليانز بيليكانز 91-102، علماً أن الأخير تقدم بفارق 25 نقطة في بعض فترات المباراة.

ودفع نيكس غالياً ثمن قلة نجاعته الهجومية، فغاب عن أجواء اللقاء الثلاثي يوليوس راندل (4 نقاط و7 مرتدات و6 كرات حاسمة) والفرنسي إيفان فورنييه (6 نقاط) وكيمبا ووكر الذي اكتفى بخمس نقاط فقط.

وبخلاف الخاسر، تألق نيو أورليانز صاحب المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية، بفضل لعبه الجماعي مع 6 لاعبين بين 11 و18 نقطة، أفضلهم لاعب الارتكاز الليتواني يوناس فالانسيوناس مع 18 نقطة إلى 10 مرتدات.

© 2022 AFP