بطولة ألمانيا: دورتموند يقلّص الفارق مع بايرن إلى ثلاث نقاط

دانيال رولاند ا ف ب/ا ف ب

لاعبا بوروسيا دورتموند الألماني، البلجيكي أكسيل فيتسل (يسار) ورماركو رويس (وسط) بعد فوز فريقهما على هوفنهايم في 22 كانون الثاني/يناير 2022

برلين (أ ف ب) – حقق بوروسيا دورتموند فوزاً مهماً 3-2 على مضيفه هوفنهايم السبت، وضيّق الهوّة مع المتصدّر بايرن ميونيخ إلى ثلاث نقاط، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

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وسجل أهداف دورتموند النروجي إرلينغ هالاند (5)، ماركو رويس (58) وديفيد روم (77 خطأ في مرماه)، فيما أحرز الكرواتي أندري كراماريتش (45) والفرنسي جورجينيو روتير (77) هدفي هوفنهايم.

ويأتي هذا الفوز لرجال ماركو روزه بعد الهزيمة المفاجئة في مسابقة الكأس الثلاثاء أمام سانت باولي من الدرجة الثانية.

وبالتالي، خطف ثلاث نقاط مهمة وضعته على بعد ثلاث نقاط (43 نقطة) في المركز الثاني خلف بايرن المتصدر الذي يحل ضيفاً الأحد على هرتا برلين.

من جهته، بقي هوفنهايم في المركز السادس مع تجمّد رصيده عند 31 نقطة.

وقال مدافع دورتموند السويسري مانويل أكانجي لشبكة "سكاي" الرياضية "ناقشنا أننا بحاجة للعب كفريق أكثر عندما لا تسير الأمور على ما يرام، واليوم كان خطوة جيدة للأمام في هذا الصدد".

وبهذا الفوز أيضاً، بقي دورتموند متقدماً بفارق ست نقاط عن باير ليفركوزن الثالث الذي رفع رصيده إلى 35 نقطة بفوز كبير 5-1 على ضيفه أوغسبورغ، بفضل ثلاثية الفرنسي موسى ديابي.

ومنح كريم بالعربي وديابي ليفركوزن تقدماً مريحاً بهدفين في الشوط الأول (9 و24)، قبل أن يسجل أرني ماير هدفاً للضيوف في الدقيقة 62.

لكن ديابي كان جاهزاً للرد يقوة، مضيفاً الهدفين الثالث والرابع (65 و69) محققاً الهاتريك، وأضاف البديل الأرجنتيني لوكاس ألاريو هدفاً خامساً بكعب رجله (81).

وبهذه الخسارة بقي أوغسبورغ الذي لم يحقق فوزاً في آخر خمس مباريات له، في المركز السادس عشر مع 19 نقطة.

أونيون برلين رابعاً

في المقابل، تسلل أونيون برلين إلى المركز الرابع في الترتيب بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1، واضعاً مزيداً من الضغط على المدرب النمسوي أدولف هوتر.

وكان مونشنغلادباخ في حاجة ماسة إلى الفوز، إذ أنه لم يحقق إلا انتصاراً واحداً في آخر ثماني مباريات له في الدوري، كما أنه سقط في خسارة غير متوقعة في الكأس أمام هانوفر.

وقال هوتر بعد المباراة "لم نستحق الخسارة بناءاً على أدائنا اليوم"، مشدداً على أنه لا يزال قادراً على تغيير الأمور في الفريق.

وتقدم أونيون برلين في الدقيقة 18 من ركلة جزاء نفذها ماكس كروزه بنجاح، قبل أن يعود مونشنغلادباخ بإدراك التعادل عن طريق كواديو كونيه (40).

ولاحت فرص عدة لمونشنغلادباخ لخطف المباراة، لكن كروزه كان صاحب الكعب الأعلى بتسجيله الهدف الثاني لأونيون برلين في الدقيقة 84.

وبهذا الانتصار، بات أونيون برلين رابعاً مع 34 نقطة في السباق إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكنه ليس بعيداً إلا بفارق نقطة واحدة عن فرايبورغ الذي حقق فوزاً مهماً على جاره شتوتغارت 2-صفر.

وسجل هدفي فرايبورغ الياباني هيروكي إيتو (37 خطأ في مرماه) وكيفن شاده (72)، ليرفع الفريق رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، فيما تعمقت جراح شتوتغارت في المركز السابع عشر ما قبل الأخير مع 18 نقطة.

وخلفه في ذيل الترتيب يقبع غرويتر فورث رغم فوزه النادر على ماينتس 2-1.

وهذا هو الفوز الثاني فقط هذا الموسم لغرويتر فورث الذي يملك في رصيده عشر نقاط، فيما بقي ماينتس عاشراً مع 27 نقطة.

© 2022 AFP