بطولة ايطاليا: دجيكو يقود انتر للفوز على فينيتسيا في الوقت القاتل

ألبيرتو بيتزولي ا ف ب/ا ف ب

مهاجم انتر ميلان البوسني ادين دزيكو يحتفل بتسجيله هدف الفوز على حساب سبيتسيا في مباراة ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب سان سيرو في 22 كانون الثاني/يناير 2022

ميلانو (أ ف ب) – قاد البوسني إدين دجيكو فريقه انتر ميلان حامل اللقب الى فوز ثمين على ضيفه فينيتسيا 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة التسعين ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت.

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بإنتصاره هذا، أكدّ النيراتسوري على صدارته للترتيب برصيد 53 نقطة، متفوّقًا بفارق خمس نقاط عن جاره ميلان الذي ينتظره مواجهة صعبة امام يوفنتوس الاحد في قمة مباريات المرحلة.

وكاد فينيتسيا السابع عشر ان يخطف تعادلاً مفاجئًا من بطل إيطاليا الذي أهدر ايضًا نقطتين الاسبوع الماضي بتعادله امام أتالانتا صفر-صفر.

سجّل هدفي انتر كل من نيكولو باريلا (40) ودزيكو (90) بعدما كان الفرنسي توماس هنري منح فينيتسيا التقدم (19).

وفيما كانت المباراة تتجه نحو اقتسام الفريقين لنقاط المباراة، دكّ المهاجم المخضرم دزيكو مرمى فينيتسيا بهدف قاتل بعدما تقدم الهولندي دنزل دمفريس على الجهة اليمنى ومرّر كرة عرضية عالية نحو منطقة الجزاء، حيث تفوّق دزيكو على مدافعين اثنين ووجّه كرة رأسية صوب المرمى مهديًا فريقه النقاط الثلاث كاملة (90).

وسجّل دجيكو هدفه الاول في تسع مباريات بجميع المسابقات.

وكاد الضيوف أن يفاجئوا المشجعين البالغ عددهم 5000 في سان سيرو بسبب اجراءات الحدّ من تفشي فيروس كورونا، عندما انتزعوا تقدماً مبكرًا بخلاف مجريات اللعب، حيث تمكن هنري من الاختراق في دفاع انتر وتصويب كرة رأسية قوية في شباك الحارس البوسني سمير هاندانوفيتش (19).

وضغط أصحاب الارض لمعادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الاول وتمكن باريلا من تسجيل هدف من مسافة قريبة اثر تسديدة اولى تصدى لها حارس فينيتسيا لوكا ليتزيريني قبل ان تعود اليه الكرة، لكن هذه المرة لم يخطئ في وضعها داخل المرمى (40).

وجاء فوز انتر في أفضل توقيت ممكن قبل مواجهة الدربي المرتقب امام ميلان في المرحلة المقبلة التي ستقام بعد العطلة الدولية، والتي ستشكّل منعطفًا اساسيًا في تحديد وجهة اللقب لموسم 2021-2022.

وفي مباراة أخرى، اكتفى أودينيزي بتعادل مخيّب أمام مضيفه جنوى المتعثر صفر-صفر.

ويحتل أودينيزي المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة فيما يقبع جنوى في المركز التاسع عشر ما قبل الاخير بـ 13 نقطة.

ويلعب لاتسيو وأتالانتا في وقت لاحق.

© 2022 AFP