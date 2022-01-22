بطولة فرنسا: مرسيليا يستعيد الوصافة مؤقتاً بثنائية أمام لنس

فرنسوا لو بريستي ا ف ب/ا ف ب

لاعبو مرسيليا يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى لنس في 22 كانون الثاني/يناير 2022

باريس (أ ف ب) – استعاد مرسيليا نغمة الانتصارات ووصافة الترتيب مؤقتاً بفوزه على مضيفه لنس 2-صفر السبت، ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وسجّل هدفي مرسيليا ديميتري باييت (34 من ركلة جزاء) وسيدريك باكامبو من الكونغو الديموقراطية (77).

وبهذا الفوز، رفع مرسيليا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطة عن نيس الثالث الذي يحل على متز الأحد، وبفارق عشر نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر الذي يستضيف رينس الأحد أيضاً.

أما لنس، فبقي في المركز السابع مع 33 نقطة في رصيده.

وكان مرسيليا الوحيد الذي تعثر في المرحلة السابقة بين فرق المقدمة التي تحتل المراكز الستة الأولى بتعادله مع ليل.

وبالتالي، يبقيه هذا الفوز في المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي مباراة أخرى، خاض اللاعب الدولي الفرنسي السابق حاتم بن عرفة أول مباراة له مع ليل، عاشر محطاته الاحترافية، لكن اللاعب البالغ 34 عاماً لم يتمكن من تجنيب فريقه الخسارة بثنائية نظيفة أمام بريست، وهي الهزيمة الأولى لحامل اللقب منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ودخل بن عرفة الذي لم يلعب منذ أيار/مايو الماضي، بديلاً للتركي براق يلماز في الدقيقة 76، فيما كان ليل متأخراً 1-صفر بهدف من طربق الخطأ سجله البرتغالي تياغو ديالو (3).

وحسم بريست النقاط الثلاث من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 ترجمها البينيني ستيف موني بنجاح.

© 2022 AFP