دوري "أن بي ايه": "تريبل-دابل" هاردن تُعيد نتس إلى صدارة الشرقية

رونالد كورتيس غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم بروكلين نتس جيمس هاردن يهم بالتسجيل في سلة سان أنتونيو سبيرز برغم مضايقة ديجونتي موراي خلال مباراة الفريقين على ملعب "ايه تي أند تي سنتر في تكساس في 21 كانون الثاني/يناير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق جيمس هاردن "تريبل-دابل" مع 37 نقطة و10 مرتدات و11 تمريرة حاسمة وقاد فريقه بروكلين نتس للفوزه على سان انتونيو سبيرز 117-102 الجمعة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، ليستعيد صدارة المنطقة الشرقية مستفيداً من خسارة المتصدر السابق شيكاغو بولز أمام ميلووكي باكس حامل اللقب 90-94.

إعلان اقرأ المزيد

في المباراة الاولى وعلى ملعب "ايه تي أند تي سنتر"، تعملق هاردن، فيما اضاف زميله كايري إيرفينغ 24، في ظل تتابع غياب النجم كيفن دورانت للاصابة.

ورفع نتس رصيده في الصدارة إلى 29 فوزاً مقابل 16 هزيمة.

وفي ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة والتقط 12 مرتدة في 37 دقيقة، وقاده فريقه باكس للفوز على الجريح بولز ليتراجع للمركز الثاني في الشرقية مع 28 فوزاً مقابل 16 هزيمة.

وطرد الحكم لاعب باكس، غرايسون ألن في الربع الثالث اثر خطأ فادح على أليكس كاروسو الذي كان يتجه للسلة، قبل أن يسقط بقوة على أرض الملعب.

وتبدلت هوية الفريق المتقدم خلال المباراة 16 مرة، فيما كان التعادل سيّد الموقف خلال 15 مناسبة.

عند الخاسر، تألق ديمار ديروزان مع 35 نقطة و6 مرتدات، إلا أن قلة نجاعة فريقه عن الرميات الثلاثية حالت دون فوزه، في حين كان النجاح حليف لاعب باكس كريس ميدليتون (16 نقطة و10 مرتدات) عقب تسجيله رميتين حرتين حطمتا آمال الضيوف بالعودة.

ولم تتخطَ نسبة نجاح بولز في الرميات البعيدة سوى 18.4 في المئة، فيما لم يكن حامل اللقب في موقف أفضل اذ بلغت نسبة نجاحه في الامتحان ذاته 19.4 في المئة فقط، علماً انه حافظ على مركزه الرابع في المنطقة الشرقية خلف ميامي هيت الثالث والذي خسر في اللحظات القاتلة أمام مضيفه أتلانتا هوكس 108-110.

وفي مباراة أخرى، أنقذ ستيفن كوري (33 عاماً) فريقه غولدن ستايت ووريرز بتسجيله عند صافرة النهاية سلة الفوز على هيوستن روكتس 105-103.

وحافظ غولدن ستايت على وصافة المنطقة الغربية برصيد 33 فوزاً مقابل 13 خسارة خلف فينيكس صنز المتصدر (35-9).

وفي أورلاندو، وبعد يومين من خسارته المذلة على أرضه أمام إنديانا بايسرز، عاد لوس أنجليس ليكرز إلى نغمة الانتصارات بفوزه على ماجيك 116-105.

سجل ماجيك في نهاية الربع الثاني 16 نقطة مقابل 4 لضيفه، ليتأخر ليكرز بفارق 8 نقاط عن الاستراحة 54-62.

قلب الفريق الزائر الطاولة في الربع الثالث (31-16) تحت هالة ليبرون جيمس صاحب 29 نقطة و7 مرتدات، مستفيداً أيضاً من جهود الثنائي كارميلو أنتوني (23 نقطة) وراسل ويستبروك (18 نقطة و11 مرتدة).

وحافظ ليكرز على المركز السابع في المنطقة الغربية (23-23) أمام جاره كليبرز الفائز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 102-101، بعدما كان تأخر بفارق 24 نقطة في الشوط الثاني.

© 2022 AFP