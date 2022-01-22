مقتل كنديين اثنين وجرح ثالث في إطلاق نار في مكسيكو

اليزابيث رويز اف ب

أحد عناصر الشرطة السياحية الجديدة على شاطئ في مدينة كانكون المكسيكية في 02 كانون الأول/ديسمبر 2021

مكسيكو (أ ف ب) – أعلنت السلطات المكسيكية مقتل كنديين اثنين وجرح ثالث الجمعة في إطلاق نار في مجمع فندقي بالقرب من مدينة كانكون.

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ووقع الهجوم في مجمع تشكاريت عندما أطلق رجل من أصل كندي النار على الكنديين الثلاثة.

الكنديون الثلاثة لديهم سجلات إجرامية في بلدهم في قضايا تتعلق بالسرقة والمخدرات والأسلحة، حسب النيابة العامة نقلا عن السلطات الكندية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قتل رجلان يشتبه بأنهم من تجار المخدرات بالرصاص على شاطئ في فندق قريب في كانكون.

وفي تشرين الأول/أكتوبر أدى تبادل لإطلاق النار بين مهربي مخدرات مفترضين إلى مقتل سائحين أحدهما ألماني والثاني هندي في منتجع تولوم الساحلي بالقرب من المنطقة.

وينتشر العنف المرتبط بالإجرام بما في ذلك بيع المخدرات بالتجزئة في منطقة البحر الكاريبي المكسيكية لسنوات.

و دفعت هذه الحوادث الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى تحذير مواطنيها من مخاطر زيارة هذه المنطقة التي تعد من الوجهات الترفيهية الرئيسية في العالم.

وتشكل السياحة 8,5 من إجمالي الناتج المحلي للمكسيك وهي النشاط الاقتصادي الرئيسي في جنوب شرق البلاد.

وسجلت في المكسيك أكثر من 33 ألف جريمة قتل في 2021 أي بتراجع طفيف عن عدد الجرائم الذي سجل في 2020 وبلغ 34500.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2006 عندما شنت الحكومة الفدرالية حملة عسكرية مثيرة للجدل ضد المخدرات، قتل أكثر من 300 ألف شخص في المكسيك حسب السلطات ، التي تعزو معظم جرائم القتل إلى الجريمة المنظمة.

© 2022 AFP