أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يريد خوض نسخة 2023 حسب مدير البطولة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في مطار دبي عقب ترحيله من استراليا بسبب عدم تلقيه لقاحا مضادا لفيروس كورونا في 17 كانون الثاني/يناير 2022.

ملبورن (أ ف ب) – أكد مدير بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، كريغ تايلي الأحد أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا ينوي المشاركة في نسخة عام 2023، معتقدًا أن الفضيحة التي أدت إلى ترحيله هذا العام كانت بسبب "تواصل سيء".

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وقال تايلي ردا على سؤال من هيئة الإذاعة العامة الأسترالية "أيه بي سي" عما إذا كان ديوكوفيتش الذي لم يتلق لقاح "كوفيد-19"، ينوي العودة العام المقبل للمشاركة في البطولة على الرغم من أحداث هذا العام: "نعم (...) ستكون هذه نيته".

وأضاف "في نهاية المطاف، هو المصنف الأول عالميا، وهو يحب بطولة أستراليا المفتوحة حقًا".

لكن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا التي عاصمتها ملبورن، أصر على أن ديوكوفيتش لن يُسمح له باللعب إلا إذا تم تطعيمه.

وقال دانيال أندروز للصحافيين "رافا (الإسباني نادال) محق. كان بإمكاننا تجنب هذه القصة بأكملها لو كان بكل بساطة ملقحا. هذا الشخص يعتقد أنه أكثر أهمية من البطولة، لكنه ليس كذلك".

وفاز ديوكوفيتش بالبطولة الأسترالية 9 مرات (رقم قياسي) وكان يهدف إلى الحصول على لقب عاشر هذا العام كان سيقود الى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولات الاربع الكبرى والذي يتقاسمه حاليا مع نادال الذي بلغ اليوم ثمن النهائي، والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهم)

وأوضح تايلي أن "التغيير المستمر في الظروف والتواصل السيئ مع الحكومة الفيدرالية هو الذي أدى إلى طرد ديوكوفيتش عشية انطلاق البطولة بعدما حصل في الوهلة الاولى على إعفاء موقع من قبل كبير المسؤولين الطبيين من الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب من أجل دخول أستراليا دون تلقيه لقاحا مضادا لكورونا.

وتابع تايلي الذي يرأس الاتحاد الاسترالي للعبة إن الأخير عمل مع السلطات الوطنية، ولكن نظرًا للطبيعة المتطورة للمتحورة أوميكرون "كان هناك الكثير من التناقضات والتعقيد في المعلومات الواردة".

وشدد على أنه "حتى في الأسبوع الماضي (منذ صدور قرار المحكمة بشأن طرد ديوكوفيتش)، تغيرت الأمور فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء".

وكان ديوكوفيتش أوضح أنه أصيب بفيروس "كوفيد-19" في الأشهر الستة التي سبقت وصوله غلى أستراليا وذلك من أحل الحصول على إعفاء طبي دون تلقي اللقاح. ولكن بعد عشرة أيام من الإجراءات القانونية وبضعة أيام قضاها في مركز احتجاز، تم ترحيله.

وردا على سؤال عما اذا كان الاتحاد الاسترالي للعبة يتوقع رفع دعوى قضائية ضد من ديوكوفيتش لتعويض مصاريفه القانونية والسفر، قال تالي "لا".

© 2022 AFP