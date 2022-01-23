بطولة إسبانيا: ميليتاو ينقذ ريال من هزيمة تاريخية أمام إلتشي

المدرب الايطالي لريال مدريد كارلو انشيلوتي خلال اللقاء ضد التشي في الدوري الاسباني لكرة القدم، مدريد في 23 كانون الثاني/يناير 2022

مدريد (أ ف ب) – أنقذ البرازيلي إيدر ميليتاو فريقه ريال مدريد المتصدر من هزيمة تاريخية في معلقه على يد إلتشي، وذلك بإدراكه التعادل 2-2 في الوقت القاتل الأحد في المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وبعدما تجاوز منافسه المتواضع بصعوبة بالغة بالفوز عليه 2-1 الخميس بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة الكأس بعدما كان متخلفاً، بدا ريال الأحد في طريقه لتلقي هزيمة أولى له على الإطلاق على صعيد الدوري في معقله أمام إلتشي بعد تخلفه بهدفين نظيفين.

لكن الكرواتي لوكا مودريتش قلص الفارق في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، قبل أن يجنب ميليتاو فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هزيمته الثانية في آخر ثلاث مراحل بإدراكه التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبتجنبه الهزيمة الثالثة للموسم والأولى في الدوري أمام إلتشي منذ 1978 حين سقط في ملعب الأخير، أبقى ريال على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن إشبيلية الثاني المتعادل السبت مع سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها.

© 2022 AFP