بطولة إنكلترا: ليفربول يعزز الوصافة وتعثر جديد لأرسنال

دانيال ليل ا ف ب

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف البرازيلي فابينيو ضد كريستال بالاس في ملعب "سيلهورست بارك" في الدوري الانكليزي لكرةالقدم في 23 كانون الثاني/يناير 2022

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – عزز ليفربول وصافته للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 3-1 الاحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين، فيما تعثر أرسنال في صراعه على مراكز دوري أبطال أوروبا بتعادل سلبي على أرضه مع بيرنلي المتذيل.

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ولم يتأثر ليفربول مرة أخرى بغياب نجمي هجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين يستعدان لخوض الدور ثمن النهائي في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، محققًا فوزه الثاني تواليًا في الدوري.

كما دخل ليفربول الى المباراة بعد أن بلغ الخميس المباراة النهائية لكأس الرابطة الانكليزية بفوز رائع 2-صفر في معقل أرسنال في اياب نصف النهائي بعد تعادلهما الاسبوع الفائت ذهابًا.

وسجل أهداف الضيوف الهولندي فيرجل فان دايك (8)، ألكس أوكسلايد تشامبرلاين (32)، البرازيلي فابينيو (89 من ركلة جزاء)، فيما أحرز الفرنسي أودسون إدوار الهدف الوحيد لأصحاب الارض في الدقيقة 55.

ورفع ليفربول رصيده الى 48 نقطة بفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي المتعادل السبت مع ساوثمبتون، إلا أن ليفربول لعب مباراة أقل. كما يتقدم بأربع نقاط عن تشلسي الثالث الذي يستضيف توتنهام لاحقًا.

وافتتح فان دايك التسجيل برأسية إثر ركنية نفذها الاسكتلندي أندرو روبرتسون (8).

وأضاف الضيوف الثاني بعد أن رفع روبرتسون عرضية الى داخل المنطقة نحو أوكسلايد-تشامبرلاين، روضها وسددها بيسراه في الشباك.

وكاد أن يقلص بالاس الفارق باكرًا في الشوط الثاني عندما وصلت الكرة الى إدوار على باب المرمى بعد بلبلة في المنطقة، تابعها بكعب قدمه خلفية تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون بيكر ببراعة (48).

وكان بالاس الطرف الافضل في الشوط الثاني ونجح في الوصول الى مرمى الخصم وأثمر ضغطه عن هدف أول عندما وصلت كرة بينية رائعة بين عدد من اللاعبين من الغاني جيفري شولوب الى الفرنسي جان-فيليب ماتيتا نحو داخل المنطقة، مررها خالصة الى مواطنه إدوار تابعها في الشباك (55).

وأتيحت فرصة أخرى لرجال الفرنسي باتريك فييرا لمعادلة النتيجة عندما رفع الدنماركي يواكيم أندرسون كرة طويلة من خلف المدافعين نحو الفرنسي مايكل أوليز على مشارف المنطقة، تابعها جميلة ساقطة "لوب" كادت أن تخدع بيكر قبل أن يحولها في الثانية الاخيرة الى ركنية (83).

وفي خضم مسعى بالاس لمعادلة النتيجة، منح الحكم ركلة جزاء جدلية لليفربول بعد تدقيق مطول في حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسب عرقلة من الحارس الإسباني فيسينتي غوايتا على البرتغالي ديوغو جوتا، ترجمها فابينيو بنجاح (89).

خيبة جديدة لأرسنال

في المقابل، فشل أرسنال في تعويض خيبة خروجه من كأس الرابطة، بتعادله مع بيرنلي الذي لم يلعب أي مباراة في الدوري منذ الثاني من الشهر الحالي بسبب فيروس كورونا ويملك أربع مباريات مؤجلة.

كان الحارس نيك بوب نجم اللقاء بتصديه للعديد من المحاولات، ليفشل أرسنال في الفوز في الدوري للمباراة الثانية تواليًا بعد خسارته ضد مانشستر سيتي في السابقة.

ورفع أرسنال رصيده الى 36 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال والفائز السبت على وست هام الخامس بهدف قاتل، ولكن مع مباراة أقل، وبالتساوي مع توتنهام السابع الذي لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

وكانت أبرز فرص اللقاء تسديدة من إميل سميث-رو أبعدها بوب (64) وعرضية من الاخير الى الفرنسي ألكسندر لاكازيت سددها بطريقة غريبة بجانب الفائم رغم ان المرمى كان خاليًا (68).

أما ليستر سيتي الطامح لتحقيق أحد المراكز الاوروبية، فتعرض لانتكاسة بعد أن تعادل 1-1 على أرضه بهدف متأخر لبرايتون من داني ويلبيك (82) بعد أن افتتح باتسون داكا من زمبابوي التسجيل مطلع الشوط الثاني لأصحاب الارض (46).

ويحتل بطل انكلترا عام 2016 المركز العاشر مع 26 نقطة.

© 2022 AFP