بطولة فرنسا: راموس يفتتح سجله مع سان جرمان في الرباعية ضد رينس

توماس سامسون ا ف ب

المدافع الاسباني سيرخيو راموس يحتفل بتسجيله هدفه الاول على الاطلاق مع باريس سان جرمان ضد رينس في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 23 كانون الثاني/يناير 2022 على ملعب "بارك دي برانس" في باريس

باريس (أ ف ب) – سجل الدولي الإسباني سيرخيو راموس أول أهدافه مع باريس سان جرمان ليساهم في فوز فريق العاصمة الكاسح برباعية نظيفة على ضيفه رينس في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليخطو خطوة أخرى نحو استعادة اللقب.

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ولم تتغير الامور في مقدمة الترتيب مع ختام المرحلة مع تحقيق الفرق الثلاثة الاولى الانتصارات، ليحافظ سان جرمان على فارق النقاط الـ11 مع نيس الثاني و13 مع مرسيليا الثالث ويبقى على المسار لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح ليل.

وسجل أهداف سان جرمان الايطالي ماركو فيراتي (43)، راموس (61)، هدف عكسي من البلجيكي ووت فاس (66) واليرتغالي دانيلو بيريرا (74) ليقودوا الفريق الى الفوز الثاني تواليًا في الدوري.

وبدأ النجم الارجنتيني ليونيل ميسي المباراة على مقاعد البدلاء بعد أن عاد الى الفريق للمرة الاولى منذ مشاركته الاخيرة معه أواخر العام الماضي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني. فيما شارك كيليان مبابي الذي أثيرت شكوك حيال جهوزيته بعد أن أعلن الفريق الاربعاء إصابته في العضلة المقربة اليسرى، وراموس أساسيين.

وخاض ميسي مباراته الاخيرة في 22 من الشهر الفائت قبل أن يصاب بفيروس كورونا في بلاده خلال فترة الاعياد، ما حرمه من المشاركة عن الفوز على فان في كأس فرنسا، بالاضافة الى مباراتين في الدوري (تعادل مع ليون وفوز على بريست).

وارتدى اللاعبون قمصانًا كتبت عليها أسماؤهم بلغة ماندارين احتفاء برأس السنة الصينية.

وافتتح فيراتي التسجيل لفريق المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عندما وصلت كرة عرضية من الارجنتيني أنخل دي ماريا الى مواطنه ماورو إيكاردي داخل المنطقة، سددها ارتدت من الدفاع لتصل الى الايطالي فتابعها بيسراه قوية الى يمين الحارس الصربي بيدراغ رايكوفيتش (44).

وسجل راموس أخيرًا أول أهدافه مع فريق العاصمة الفرنسية منذ انتقاله الصيف الماضي من ريال مدريد الاسباني وغيابه عن غالبية المباريات هذا الموسم بسبب الاصابة، عندما تصدى لاعب رينس لرأسية بيريرا لتتهيأ الكرة امام راموس، سددها بداية تصدى لها الحارس ليتابعها في الشباك من المحاولة الثالثة (62).

وساهم فيراتي في الهدف الثالث عندما سدد من داخل المنطقة ارتدت عكسية من ووت فاس في مرمى فريقه (67).

وقدم مبابي فاصلا مهاريًا على الرواق الايسر متجاوزًا العديد من اللاعبين ليشق طريقه ويمرر كرة الى فيريرا الذي سددها من داخل المنطقة ارتدت أيضًا من فاس، إلا أن الهدف سجل باسم البرتغالي (75).

نيس يستعيد المركز الثاني

واستعاد نيس المركز الثاني من مرسيليا بفوزه الثمين على مضيفه متز 2-صفر.

وانتظر نيس الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة حيث منحه خيفرين تورام، نجل النجم الدولي السابق ليليان، التقدم في الدقيقة 58 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من الجزائري الأصل أمين غويري.

مهاجم نيس خيفرين تورام (وسط) يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى المضيف متز (2-صفر) في الدوري الفرنسي في 23 كانون الثاني/يناير 2022. جان-كريستوف فيرهايغن اف ب

وأضاف غويري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وهو الفوز الخامس على التوالي لنيس والثالث عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطتين أمام مرسيليا الفائز على مضيفه لنس 2-صفر السبت.

ولعب مرسيليا مباراة أقل وهي ضد ليون ضمن المرحلة الرابعة عشرة بعدما توقفت في الدقيقة السابعة لإصابة قائد الفريق الجنوبي ديميتري باييت في رأسه بقارورة ماء بلاستيكية ألقيت من المدرجات.

في المقابل، تجمد رصيد متز عند 19 نقطة في المركز السادس عشر بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم.

وأوقف بوردو سلسلة من ثلاثة انتصارات تواليًا في الدوري لستراسبورغ الرابع بفوز مثير على ضيفه 4-3 بفضل هاتريك من الكوري الجنوبي أوي-جو هوانغ.

وتقدم بوردو بثلاثية نظيفة في الشوط الاول عبر ثنائية لأوي-جو هوانغ (17 و39) وهدف لألبيرث إيليس من هندوراس (21)، قبل أن يقلص كيفن غاميرو الفارق قبل الاستراحة (43).

وسجل الفرنسي هدفه الشخصي الثاني باكرًا في الشوط الثاني ليقلص الفارق الى هدف وحيد (57)، إلا أن أوي-جو هوانغ أنهى أي آمال للضيوف بالعودة بإدراكه الرابع في الدقيقة الاخيرة، فيما أحرز الغاني مجيد واريس الهدف الثالث لستراسبورغ (90+7).

وفشل رين الخامس المتخلف بنقطة عن ستراسبورغ، في الافادة من تعثر منافسه للتقدم عليه في الترتيب، بسقوطه ضد مضيفه كليرمون الخامس عشر 2-1.

وأخفق رين في البناء على الفوز المثير في المرحلة الماضية بعد أن اكتسح بوردو بسداسية نظيفة ليعود الى الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية.

وتقدم رين عبر باتيست سانتاماريا (19) فيما عاد كليرمون من خلال هدفي لوكاس دا كونيا (60)) والبديل جوردان تيل (71).

وخطف مونبلييه فوزًا قاتلا ضد ضيفه موناكو 3-2 ليرتقي على حسابه الى المركز السادس مع 34 نقطة متقدمًا بنقطة ومركز عن فريق الإمارة.

وسجل الانكليزي ستيفي مافيديدي هدف الفوز في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، كان الثاني له بعد الدقيقة 32، فيما افتتح سيبي ايلي واهي التسجيل لأصحاب الارض (13).

وكان موناكو عادل النتيجة عبر وسام بن يدر (34) والبرازيلي فاندرسون (81)، إلا أنه مني بالخسارة الاولى في أربع مباريات في الدوري، فيما عاد مونبلييه الى سكة الانتصارات بعد هزيمتين تواليًا.

كما فاز نانت التاسع 4-2 على ضيفه لوريان وصيف القاع، وأنجيه الثاني عشر 2-1 على ضيفه تروا السادس عشر بثنائية من ركلتي جزاء لتوما مانياني.

© 2022 AFP