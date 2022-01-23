بطولة فرنسا: نيس يستعيد المركز الثاني

مهاجم نيس خيفرين تورام (وسط) يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى المضيف متز (2-صفر) في الدوري الفرنسي في 23 كانون الثاني/يناير 2022.

باريس (أ ف ب) – استعاد نيس المركز الثاني من مرسيليا بفوزه الثمين على مضيفه متز 2-صفر الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وانتظر نيس الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة حيث منحه خيفرين تورام، نجل النجم الدولي السابق ليليان، التقدم في الدقيقة 58 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من الجزائري الأصل أمين غويري.

وأضاف غويري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وهو الفوز الخامس على التوالي لنيس والثالث عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطتين أمام مرسيليا الفائز على مضيفه لنس 2-صفر السبت.

ولعب مرسيليا مباراة أقل وهي ضد ليون ضمن المرحلة الرابعة عشرة بعدما توقفت في الدقيقة السابعة لإصابة قائد الفريق الجنوبي ديميتري باييت في رأسه بقارورة ماء بلاستيكية ألقيت من المدرجات.

في المقابل، تجمد رصيد متز عند 19 نقطة في المركز السادس عشر بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم.

ويلعب لاحقا نانت مع لوريان، وكليرمون فيران مع رين، وأنجيه مع تروا، وبوردو مع ستراسبورغ، ومونبلييه مع موناكو، وباريس سان جرمان مع رينس.

© 2022 AFP