خطة حكومية للحد من تجنيد الجهاديين للشباب في شمال ساحل العاج

رئيس وزراء ساحل العاج باتريك اشي (وسط) في مدينة توغبو بشمال البلاد في 22 كانون الثاني/يناير 2022

توغبو (Côte d'Ivoire) (أ ف ب) – أعلن رئيس حكومة ساحل العاج باتريك أشي خلال زيارة إلى شمال البلاد السبت إطلاق خطة مساعدات اجتماعية واسعة للشباب في هذه المناطق الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو حيث تحاول جماعات جهادية تجنيد شبان.

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وقال باتريك أشي "نعلم جميعا أن السبب العميق لمعظم الأزمات وعدم الاستقرار في شبه قارتنا هو البطالة التي تدفع بعض الشباب اليائسين والذين يغريهم وهم الحروب السهلة، إلى القيام بأعمال لزعزعة الاستقرار".

كان رئيس الحكومة يتحدث من توغبو المنطقة القريبة جدا من حدود بوركينا فاسو حيث قتل ثلاثة جنود في حزيران/يونيو الماضي عندما دمرت آليتهم فوق عبوة ناسفة.

وستمول هذه الخطة الاجتماعية بشكل خاص عقود عمل في الأشغال العامة والتأهيل الصناعي وستشجع على تطوير أنشطة تدر دخلا.

وهي مخصصة ل19 ألف شاب من ستة أقاليم في ساحل العاج، بكلفة إجمالية تبلغ 8,6 مليارات فرنك أفريقي (13 مليون يورو) ستغطي الدولة 75 بالمئة منها بينما ستأتي نسبة 25 بالمئة من خطة خفض الديون التعاقدية والتنمية المبرمة مع وكالة التنمية الفرنسية.

وقال رئيس الحكومة الذي رافقه عدد من الوزراء في زيارته لتوغبو إنه "يجب مكافحة الأفعوان الإرهابي" عبر تضافر "الجهد العسكري والتنمية".

وجرت زيارة رئيس الوزراء الذي وصل بمروحية، وسط إجراءات أمنية مشددة ومواكبة عسكرية كثيفة.

وفي 2020 و2021، شهدت مدينة توغبو والمناطق المحيطة بها عددا كبيرا من الهجمات الجهادية، وصنف القطاع على أنه منطقة حمراء - لا ينصح رسميا بالسفر إليها - من قبل دول غربية عدة.

وتضم القرية منذ أشهر أيضا آلاف اللاجئين الذين فروا من جنوب بوركينا فاسو المجاورة بسبب الهجمات العنيفة التي تقع أحيانا على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود.

© 2022 AFP