رالي مونتي كارلو: لوب يحرز المركز الأول ويصبح في سن الـ47 أكبر سائق متوج

سائق إم-سبورت فورد الفرنسي سيباستيان لوب في موناكو في 20 كانون الثاني/يناير 2022.

Monte Carlo (موناكو) (أ ف ب) – أصبح الفرنسي سيباستيان لوب (إم-سبورت فورد) أكبر سائق يحرز المركز الأول في إحدى سباقات بطولة العالم للراليات عندما كسب رالي مونتي كارلو، المرحلة الأولى، الأحد أمام مواطنه سيباستيان أوجييه حامل اللقب العالمي (تويوتا).

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ونجح لوب الذي سيحتفل بعيد ميلاه الـ48 في 26 شباط/فبراير المقبل، في تحقيق فوزه الـ80 في بطولة العالم للراليات التي توج بلقبها تسع مرات (2004-2012)، والثامن في مونتي كارلو بعد أعوام 2003 و2004 و2005 و2007 و2008 و2012 و2013.

وعادل لوب الرقم القياسي لأوجييه في مونتي كارلو.

وحل أوجييه، بطل العالم ثماني مرات آخرها العام الماضي، ثانيا بفارق 10,5 ثوان بعدما تنازل عن الصدارة إثر المرحلة الخاصة قبل الأخيرة بعد تعرض سيارته لثقب في الإطار، كما عوقب لانطلاقه المبكر في المرحلة الأخيرة.

ومحا لوب في سن الـ47 وعشرة أشهر و28 يوما، الرقم القياسي السابق لأكبر سائق سنا يتوج بإحدى المراحل في بطولة العالم للراليات والذي كان مسجلا باسم السويدي بيورن فالديغارد الفائز برالي سفاري في كينيا عام 1990 عن عمر 46 عاما وخمسة أشهر.

وقال لوب "بالطبع أنا سعيد جدًا، لم أكن أتوقع نتيجة أفضل عند مجيئي إلى هنا، لقد كانت معركة رائعة، كان أوجييه سريعًا حقًا".

وجاء الفوز الـ80 للوب بعد 20 عاما على فوزه الأول في مسيرته الاحترافية بالراليات وتحديدا في رالي ألمانيا عام 2002 وهو رقم قياسي، علما أنه خاض اليوم الرالي الـ181 في مشواره.

وفاز لوب الذي أنهى رالي دكار في السعودية قبل أسبوع في المركز الثاني، بأول رالي بالتكنولوجيا الهجينة.

وعلى غرار ما فعل لوب بعد تتويجه باللقب العالمي للمرة التاسعة في مسيرته الأسطورية، قرر أوجييه ألا يخوض في 2022 الموسم بأكمله وسيكتفي بخوض بعض الجولات الـ13.

وبعدما عجز القيمون على البطولة عن استقطاب صانعين جدد، يتجدد التنافس بين تويوتا، هيونداي وأم-سبورت فورد لكن هذه المرة بسيارات هجينة وتحت تسمية جديدة للفئة الأولى من السيارات "رالي 1".

وكانت الفرق في سباق مع الوقت من أجل تصميم وبناء سيارات جديدة بالكامل لتشارك في موسم 2022 المتوقع أن يشهد منافسة مفتوحة تماماً في ظل مجموعة جديدة من القوانين.

ومع دخول حقبة جديدة، تعتمد سيارات "رالي 1" الجديدة على أنظمة هجينة بقدرة 100 كيلوواط مع محرك الاحتراق الداخلي الحالي بقدرة 380 حصاناً بسعة 1.6 لتر، والذي يُدار بوقود مستدامة 100 بالمئة، والقادر على توليد 500 حصان على فترات قصيرة تصل الى 10 ثوانٍ من خلال الاستعانة بدفعات الطاقة الهجينة.

وبدأ أوجييه الحقبة الجديدة بقوة، متصدرا بشكل مريح للترتيب وبفارق 24,6 ثانية قبل أن يتعرض الإطار الأيسر الأمامي لسيارته لثقب في المرحلة قبل الأخيرة، وخسر 34,1 ثانية.

وحاول أوجييه تدارك الفارق في المرحلة الخاصة الاخيرة بين بريانسونيه وأونتروفو، لكنه قام بانطلاقة خاطئة وتعرض لعقوبة 10 ثوان كانت كافية للوب لإحراز المركز الأول.

وجاء الإيرلندي كريغ برين (إم-سبورت فورد) ثالثا بفارق دقيقة و30 ثانية، فيما حال الشاب الفنلندي ابن الـ21 عاماً كالي روفانبيرا (تويوتا) رابعاً بعدما عانى في البداية من أجل التأقلم مع سيارة الصانع الياباني الجديدة.

وضمن البريطاني غوس غرينسميث أن تتواجد "ام-سبورت" مع ثلاث من سياراتها ضمن الخمسة الأوائل، وكان ليتواجد في مركز أفضل لولا تعرض إطار سيارته لثقب السبت.

وجاء البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) في المركز السادس بعدما كان الوحيد الذي يدافع عن ألوان الصانع الكوري الجنوبي عقب انسحاب الاستوني أوت تاناك بطل العالم لعام 2019 والنروجي أوليفر سولبرغ، نجل بطل العالم لعام 2003 بتر سولبرغ.

وهنا ترتيب الخمسة الأوائل في رالي مونتي كارلو:

1- الفرنسي سيباستيان لوب (إم-سبورت فورد) 3:00:32.8 ساعات

2- الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بفارق 10.5 ثوان

3- الإيرلندي كريغ برين (إم-سبورت فورد) بفارق 1:39.8 دقيقة

4- الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) بفارق 2:16.2 د

5- البريطاني غوس غرينسميث (إم-سبورت فورد) بفارق 6:33.4 د

اولي/م م/ا ح

© 2022 AFP