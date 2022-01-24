أستراليا المفتوحة: خروج سابالينكا الثانية عالمياً من ثمن النهائي على يد كانيبي

مايكل إيري ا ف ب

ملبورن (أ ف ب) – أقصيت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، من ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها الإثنين أمام الإستونية كانيبي (115 عالمياً) 7-5 و2-6 و6-7 (7-10).

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وتلتقي كانيبي (36 عاماً) في أول ظهور لها في ربع نهائي البطولة الأسترالية مع البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة سابعة، فيما ستنتظر سابالينكا مناسبة أخرى لاحراز أول ألقابها الكبرى.

قالت كانيبي التي أقصت في الدور الأول الألمانية أنجليك كيربر حاملة لقب 3 بطولات كبرى "كانت مباراة صعبة حقاً. اعتقدت اني سأخسر بعد انقاذها كرات حسم المباراة. لا أعرف كيف فزت".

تابعت اللاعبة التي أحرزت آخر ألقابها الاحترافية في بروكسل عام 2013 "أستراليا هي الوحيدة حيث لم أبلغ ربع النهائي، ولم أعتقد اني سأحقق ذلك بهذا العمر".

© 2022 AFP