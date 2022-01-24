بطولة إنكلترا: برنتفورد يمدّد عقد مدربه فرانك حتى 2025

غلين كيرك ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – مدّد برنتفورد الإنكليزي لكرة القدم عقد مدربه توماس فرانك حتى 2025، بحسب ما أعلن ناديه الإثنين.

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وتولى الدنماركي البالغ 48 عاماً الذي عمل سابقاً مساعداً للمدرب دين سميث، تدريب النادي اللندني في تشرين الأوّل/أكتوبر 2018.

قاده للصعود إلى دوري النخبة في الموسم الماضي ويحتل راهناً المركز الرابع عشر في ترتيب البرميرليغ.

قال فرانك في رسالة عبر الفيديو نشرها الموقع الرسمي للنادي إنه سعيد "للاستمرار بهذه الرحلة الرائعة".

تابع "لقد صنعنا الكثير من تاريخ برنتفورد. أتطلع قدماً لتقديم الأفضل كلّ يوم في محاولة صناعة تاريخ جديد مع كل الأشخاص الرائعين في النادي".

كما وقّع مساعده براين ريمر عقداً جديداً مع النادي.

قال مدير الكرة في النادي فيل جايلز "كانا جزءاً أساسياً من النجاح الذي تشاركناه في المواسم الأخيرة، أبرزها الصعود إلى البرميرليغ".

© 2022 AFP