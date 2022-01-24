تعرض بطل طواف فرنسا السابق الكولومبي بيرنال لحادث

ميغيل ريوبا ا ف ب/ارشيف

الكولومبي إيغان بيرنال عند خط الوصول في المرحلة الثامنة عشرة من طواف اسبانيا في 2 ايلول/سبتمبر 2021

بوغوتا (أ ف ب) – تعرض الدراج الكولومبي إيغان بيرنال، الفائز بطواف فرنسا للدراجات الهوائية عام 2019 وحامل لقب طواف إيطاليا، لحادث أثناء التدريبات في بلاده الاثنين، وفق ما أعلن فريقه إينيوس.

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وجاء في بيان للفريق أن بيرنال (25 عامًا) نُقل إلى المستشفى حيث كان "تحت المراقبة" و"يقظًا".

ووقع الحادث في بلدة غاتشانسيبا، على بُعد حوالي 30 كيلومترًا شمال العاصمة بوغوتا. وفي الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، يمكن رؤية الدراج ملقى على الأرض في حافلة ويحيط به زملاؤه في الفريق.

وقالت الشرطة إن بيرنال "يعاني من جروح متعددة" وهو حاليًا في عيادة بالقرب من بوغوتا. وبحسب السلطات، اصطدم بيرنال بالجزء الخلفي للحافلة عندما توقفت.

ونقلت الصحافة الكولومبية عن أقاربه أن الدراج تعرض لكسر في الركبة وعظمة الفخذ وسيخضع لعملية جراحية.

© 2022 AFP